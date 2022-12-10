「草地狀元」播出23年收攤 黃西田將培育新人

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資深藝人黃西田（圖）主持的行腳節目「草地狀元」播出至今近23年，累積1037集，10日傳出收攤。黃西田經紀人受訪表示，「草地狀元」收攤並非臨時決定，而是經過一段時間的考慮。（黃西田經紀人提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月10日

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（中央社記者王心妤台北10日電）三立電視台今天證實藝人黃西田主持的「草地狀元」收攤。黃西田的經紀人表示，其實黃西田剛主持時就萌生退意，靠著兒子一句話才努力至今，未來將重心移往番薯電視台培育新人。

黃西田一直是行腳節目「草地狀元」的代名詞，20多年來走遍國內外，尋訪各行各業的人物故事，多年來風雨無阻，從來沒請過假，唯一一次是因今年中確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），才請女兒黃露瑤代班。

「草地狀元」播出至今近23年，累積1037集。黃西田的經紀人對中央社記者表示，其實黃西田剛主持這個節目時就萌生退意，但因黃西田的兒子說老師鼓勵全班同學看「草地狀元」，因為這句話，黃西田才努力到現在。

黃西田的經紀人表示，「草地狀元」收攤並非臨時決定，而是經過一段時間的考慮，三立董事長張榮華過去就說過希望黃西田至少主持節目20年，至今已23年，也達到當初的承諾。

黃西田的經紀人也說，黃西田在慶功宴暨歡送會上相當不捨合作多年的工作夥伴，未來則會在番薯電視台擔任總監，持續培育新人。（編輯：張芷瑄）1111210