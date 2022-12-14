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謝欣穎過年帶王柏傑回家 雙方家長不急催婚

2022/12/14 17:14（12/14 17:21 更新）
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藝人謝欣穎（圖）14日出席唐氏症基金會春節禮盒記者會，受訪時透露過年期間會到男友王柏傑家拜年，但雙方家長都不急著催婚。（唐氏症基金會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月14日
藝人謝欣穎（圖）14日出席唐氏症基金會春節禮盒記者會，受訪時透露過年期間會到男友王柏傑家拜年，但雙方家長都不急著催婚。（唐氏症基金會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月14日
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（中央社台北14日電）藝人謝欣穎擔任唐氏症基金會2023年公益大使，今天出席春節禮盒活動，還和唐寶寶以代表兔年的兔子跳方式現身。謝欣穎透露，春節會到男友王柏傑家拜年，對方也會來她家，雙方家長都不急著催婚。

記者會上，謝欣穎分享，拍攝公益廣告影片當天在梳化時，要和她一起入鏡的唐寶寶們，在老師帶領下一個一個自我介紹，雖然有點害羞靦腆，但他們活潑樂觀的個性，讓怕生慢熱的她完全被融化。

儘管廣告從一大早拍到傍晚，唐寶寶在拍攝期間，臉上卻總有發自內心的笑容，謝欣穎笑說：「被唐寶寶的天真、開朗完全感染了！」

目前謝欣穎和演員林柏宏正在拍攝電影「怪胎」導演廖明毅的新作，恰巧林柏宏是基金會2022年公益大使。謝欣穎表示，前幾天在劇組遇到林柏宏時，還特地告訴對方：「我就是接你的棒。」林柏宏聽完第一句話就說：「他們的餅乾超好吃！」讓謝欣穎決定下次要帶餅乾去劇組分享。

謝欣穎透露，廖明毅執導的新作預計在今年底前殺青，因此耶誕節、跨年都會在劇組度過。

被問到以往會不會跟另一半、藝人王柏傑一起過節，謝欣穎表示，兩人都較不注重儀式感，但如果時間允許，可能會一起吃飯，或跟一群朋友一起出去，如果沒有也沒關係，「人生中可以有幾次在劇組一起過聖誕節，也很難得」。

農曆年節部分，謝欣穎表示，這次應該能好好休息，規劃陪家人到處走走，也會去王柏傑家裡拜年，對方也會來她家。她透露早已帶過王柏傑跟家人吃飯，她都會把重要的朋友介紹給家人，希望家人也會喜歡，彼此自然互動。

至於會不會被催婚，謝欣穎表示，兩邊家人個性都滿像的，都是抱持著「不著急，兩個人好好的就好」。（編輯：張雅淨）1111214

藝人謝欣穎（中）應邀擔任唐氏症基金會2023年公益大使，14日出席春節禮盒活動，直呼自己被唐寶寶的天真開朗完全感染。（唐氏症基金會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月14日
藝人謝欣穎（中）應邀擔任唐氏症基金會2023年公益大使，14日出席春節禮盒活動，直呼自己被唐寶寶的天真開朗完全感染。（唐氏症基金會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月14日
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