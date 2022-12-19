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簡嫚書挑戰女性婚姻框架 禿頭造型從影最大尺度

2022/12/19 16:29
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（中央社記者葉冠吟台北19日電）藝人簡嫚書、李淳主演的單元劇「恭請光臨曾賈府喜事」，把現代社會賦予女性結婚生子框架，意象化成會快速衰老的「中年消失症」，禿頭造型讓她打趣形容是從影尺度最大。

「恭請光臨曾賈府喜事」是「你的婚姻不是你的婚姻」系列單元，由導演何潤東執導，劇中開場不到5分鐘，女主角簡嫚書即頂著驚人的禿頭造型，讓觀眾驚呼連連「禿頭還是正！」簡嫚書也打趣形容，沒想到從影以來最大尺度竟是「裸」在這裡。

簡嫚書透過製作單位表示，這個造型其實有點驚悚且恐怖，特別是一場婚禮的戲，原本戴著假髮的美麗新娘，意外在眾人面前暴露自己的大光頭，「真的超像你裸體了，那個瞬間非常難堪、羞恥，人生奇恥大辱！」

不過談起特殊化妝的過程，她透露，雖然看起來頭很冷，但意外很保暖。

另外，吳子霏特殊化妝的老妝也相當震撼，劇中角色因為沒有選擇婚姻及生小孩，勇敢接受自己變老的事實。

吳子霏認為最難的是眼神和情感傳遞，在特殊化妝之下必須透過眼神變化、嘴角抽動來呈現表情，光化老妝就需6小時，從臉部到頸部，甚至是手露出來的地方，都必須做特殊化妝處理。吳子霏坦言：「這個過程其實蠻幫助我進入角色的，對我而言是一種感受到角色在急速老化的過程。」

編劇張君涵表示，「設計角色的時候，一直強化一件事情，就是男女主角是非常不適合結婚的」，其中男主角李淳卡在婆媳關係的角色，不喜歡衝突，必須用不同的個性去掩蓋真正的自己。

何潤東說：「我才結婚沒多久，也經歷過婚前卡在老婆跟父母中間這個尷尬的位子，所以我很能理解孝銘（李淳飾）所承受的，其實不亞於賈安安（簡嫚書飾）。」

張君涵期待，藉由影集讓觀眾思考，每個人都應該有選擇走入婚姻或不走入婚姻的自由，「不管你做什麼樣的選擇，我希望大家都可以忠於自己」。（編輯：管中維）1111219

#簡嫚書
#吳子霏
#張君涵
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