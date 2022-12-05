劉冠廷穿裙爬山挽回孫可芳 「聖筊」發明爆笑吸睛

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演員劉冠廷（右）在影集「你的婚姻不是你的婚姻」單元「聖筊」中飾演粗線條老公，透過能讀心的AI神筊BWEI來了解老婆孫可芳（左）的內心。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月5日

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）影集「你的婚姻不是你的婚姻」以劉冠廷、孫可芳主演的單元「聖筊」打頭陣，從劉冠廷穿裙裝爬山求老婆原諒，到黃迪揚尾聲神來一筆的讀心神筊發明廣告，劇情既爆笑又感動。

「聖筊」以輕喜劇風格，呈現日常生活中伴侶間常發生的溝通不良狀況，劉冠廷飾演的阿保比較粗線條，常忽略另一半的感受。劉冠廷坦言：「兩人在一起久了、習慣了，自己便會開啟自動導航模式，漸漸變得無聊。」

劇中劉冠廷和孫可芳去爬山，劉冠廷自告奮勇把身上的運動褲、運動鞋給對方，自己換上裙子赤腳上山，這段直率的貼心舉動卻深深打動女方，更讓孫可芳不顧眾人反對，也要和他攜手走入婚姻。甚至最後當孫可芳被氣到離家出走時，劉冠廷也再次穿上裙子真心告白，成功挽回老婆。

孫可芳在映後直播時分享：「以往劇中男生都是幫女生拿包包，或是真的換上高跟鞋，反而阿保的憨直、老實及正直的感覺，真心打動了雅雅。」

而飾演孫可芳青梅竹馬的李國毅，是許多女生心中的「大仁哥」，卻也是讓劉冠廷感受到婚姻危機的關鍵人物。戲外孫可芳與劉冠廷交往多年，孫可芳透露，現實生活中她曾為了省錢，單獨和劇場學長出國3天面試，兩人甚至睡同一間房，但「劉先生（劉冠廷）本人也OK。」

全劇最讓觀眾拍手大笑的角色，莫過於黃迪揚飾演的發明家阿山，設計出一款能讀心的AI神筊BWEI，最後神來一筆的廣告片段更讓網友直呼「笑到長腹肌」。黃迪揚透露，拍攝現場所有工作人員都笑翻，連孫可芳經過現場也馬上逃跑，就怕自己忍不住笑場。

孫可芳爆料：「大家可以仔細看那一段廣告，因為工作人員真的笑到麥克風穿幫，徐漢強導演也保留該片段變成劇中的小亮點。」編劇陳虹任也認證黃迪揚「為這部劇做了很重要的定調」，像是劇中耶誕節版本的BWEI和掃天花板機器人，其實都是黃迪揚的點子。

黃迪揚說，作為「婚姻」系列的第一棒，「聖筊」提供不一樣的角度，也許是輕鬆、也許是提醒，讓大家回頭去想自己的婚姻。他也不忘幽默地說：「並不表示我的婚姻出什麼問題喔。」

「你的婚姻不是你的婚姻」下一個單元「尾號1314」，將於10日晚上9時在公視播出。（編輯：張雅淨）1111205

影集「你的婚姻不是你的婚姻」以演員劉冠廷（左）、孫可芳（右）主演的單元「聖筊」打頭陣，兩人在劇中去爬山，劉冠廷自告奮勇把身上的運動褲、運動鞋給對方，自己換上裙子且赤腳上山，真摯表現深深打動女方。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月5日