Tizzy Bac成軍23年推新輯 喊端不出新意就解散

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）成軍23年的搖滾樂團Tizzy Bac，睽違4年推出新專輯Human Error。成員惠婷和前源打趣形容是老團的他們，作品一定得端出新意，「生不出來乾脆解散不要做」。

Tizzy Bac今天舉辦新專輯搶聽會，主題從過去年少吟唱的疼痛與失落，轉向每個人生命中必定熟悉的錯誤與懊悔。前源透露，自己最懊悔的事情，是10年前深愛的阿嬤因腦溢血送醫，家人選擇全力搶救，阿嬤的命雖救回來，卻從此像植物人一樣臥床，「我總在想當初若放手，會不會比較好？」

不過換個角度看，前源坦言懊悔都會成為人生經驗。後來當父親出意外、家人同樣面臨是否得搶救抉擇時，「我們選擇不硬救爸爸，他很快就解脫，我父親也曾表明自己不想餘生都待在病床上沒意識。」有了這些前例，前源表示，現在也會與太太巴鈺討論，要早點立遺囑，若真有無常，家人也不會那麼無所適從。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下做專輯充滿未知數，惠婷分享Human Error一年前早該推出，只是練團、錄音數度因疫情中斷，直到今年底才正式問世。

前源補充，進度延緩還有另一個因素，由於這是成員哲毓過世後，Tizzy Bac首次由兩人協力完成的作品，讓他們更加審慎應對。

尤其身為成立20多年的老團，前源認為「必須在保持原來風格之際，再加入新內容，想交出過得了自己那關的東西」，這讓他和惠婷很掙扎、反覆討論，甚至在彼此意見相左不讓步時，長達一個月沒聯繫。前源笑言，確實在時間的留白消化後，能逐漸理解對方想法達成共識。

兩人更直言曾考慮過：「假如生不出新東西，那我們乾脆解散不要做了」，所幸這次專輯很順利，惠婷說：「我也習慣把事情想到最差的地步，再來回推該怎麼應對，把對於事情的悲觀，轉化成谷底反彈的動力。」

Human Error限量精裝版專輯將於20日起，數位、實體平台全面發行，當天也將釋出第2波主打歌「冬日花朵」MV，盼能在冬日裡療癒聽眾。（編輯：管中維）1111219