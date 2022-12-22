科技重現豬哥亮身影 女兒謝金晶盼延續歡樂

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已故秀場天王豬哥亮的兒子謝順福（左）與女兒謝金晶（右）將聯手在YouTube頻道推出影片「豬哥師與小和尚」，重現「豬式幽默」和禪意對話，這也是謝金晶首次參與配音工作。（豬哥亮電視台提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月22日

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（中央社記者王心妤台北22日電）「秀場天王」豬哥亮2017年辭世，家人以科技重現豬哥亮身影。豬哥亮的女兒謝金晶為此配音，她透露平時會看豬哥亮的作品懷念，希望此系列作品能延續豬哥亮給觀眾的歡樂。

豬哥亮的家人2年前曾以科技輔助，重現豬哥亮的身影演唱「洗手歌」，呼籲民眾注意防疫。這次將在YouTube頻道「豬哥亮電視台」推出「豬哥師與小和尚」影片，重現「豬式幽默」和禪意對話。

豬哥亮長子謝順福今天發布新聞稿表示，目前題材劇本量都足夠，之後也會規劃結合時事，讓豬哥亮用不同身分出現。謝順福說：「日前才在夢中看到老爸坐在電腦前，不發一語頻頻回頭對我笑，很久沒夢到老爸了，這是好兆頭，老爸應該也很有興趣吧。」

謝金晶首次參與配音。她說，在錄音室要想像情境演戲，因為全程用台語NG很多次，像是「佛寺」的發音就錯了超過50次，「這個比唱歌的難度還高，讓我吃足苦頭」。

謝金晶說，相信這樣的呈現方式能讓觀眾懷念豬哥亮，延續他給觀眾的歡樂，「在影片中，老爸的神情維妙維肖，配音過程中，彷彿跟老爸在對話，心中感到好溫暖」。（編輯：管中維）1111222