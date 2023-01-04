艾怡良2月台北台中開唱 盼年底推新專輯

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（中央社記者王心妤台北4日電）金曲歌后艾怡良今天舉辦記者會分享新年計畫，她透露，不只2月將在台北和台中開唱，目前也接洽演出一部新影集。艾怡良表示，新年想存錢買房，希望能出詩集並推出新專輯。

艾怡良今天受訪分享，日前到日本度假卻意外遺失護照，只能緊急打給經紀人求救，從完成到拿到證明書已經下午2時，壓線趕上飛機，連經紀人也說：「真的很驚險。」

艾怡良2021年曾主演電影「我沒有談的那場戀愛」。她今天表示，現在已經接到影集角色，有機會今年讓觀眾看到，「角色跟我有一點像，但因為上一次也是第一次演戲，對我來說都是有挑戰的。」她也笑著承認，演戲的確會有點癮頭，看到成果也會食髓知味想演更多戲。

艾怡良表示，2月將在台北和台中開唱，這個月正在養成跑步習慣，平均一個小時跑7公里，「現在能感覺到呼吸比較深度順暢，肌肉也有比較緊實。」

對於2023年的願望，艾怡良笑說，「希望可以朝（新房子）頭期款再邁進一步，也希望今年可以出一本詩集，因為一直都在做跟歌詞還有文字有關的事情。」艾怡良也透露年底有望推出新專輯，已經在創作中。

艾怡良將於2月17日在台中Legacy、25日在台北Legacy開唱。（編輯：張雅淨）1120104