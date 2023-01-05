「大嘻哈時代2」怪咖多評審滿意 最重視嘻哈精神

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嘻哈選秀節目「大嘻哈時代」推出第2季，找來歌手蔡詩芸（右3）、陳星翰（左3）擔任評審，主持群則包含藝人賀瓏（右）、美麗本人（右2）、阿達（左2）及嗩吶Sona（左）4人。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月5日

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）去年勇奪金鐘綜藝節目獎的嘻哈選秀節目「大嘻哈時代」推出第2季，即將在7日首播，評審之一的陳星翰笑說，選手超過2/3都是怪咖，很符合要求，評審過程會最重視「嘻哈精神」。

「大嘻哈時代2」今天舉辦首映記者會，除了評審蔡詩芸、陳星翰與主持群阿達、美麗本人、賀瓏、嗩吶，以及參賽選手們出席外，台北流行音樂中心董事長黃韻玲也到場同歡，更透露「大嘻哈時代2」未來將與北流有許多跨界合作。

談到第2季選手們，陳星翰表示，2/3都是怪咖，有符合他的要求，而且節目和一般選秀節目不同，參賽者除了注重音樂創作能力、歌詞和編曲外，還要看他們的「嘻哈」態度；蔡詩芸也覺得有舞台魅力的人不少。

評審之一的迪拉胖雖然因身體不適無法出席，但蔡詩芸稱讚他是評審3人中的「評審家長」，因為他最會講話，還被其他人加碼爆料，只有迪拉胖一人在評審過程落淚。

藝人吳宗憲的兒子鹿希派也是本季參賽者之一，他笑說，自己是先斬後奏，報名後才跟爸爸說，不過爸爸沒特別看好他，甚至還提早爆料他的參賽結果。美麗本人則在旁打趣說：「你早點講你有報名的話，說不定他（吳宗憲）就投資這個節目了。」讓鹿希派笑回：「如果他入資這個節目的話，就不hip hop了。」

「大嘻哈時代2」將於7日起，每週六晚上10時在三立都會台、MTV綜合台、LINE TV、 MyVideo首播，台視每週日晚上10時播出。（編輯：張雅淨）1120105