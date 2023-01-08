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奧斯卡導演花15年籌備 「巴比倫」刻畫狂放好萊塢

2023/1/8 11:11（1/8 11:31 更新）
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電影「巴比倫」故事背景設定在1920年代的洛杉磯，刻畫好萊塢草創初期、狂放不羈的世界，整個行業充滿追求金錢、地位和權力的人們。（UIP提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月8日
電影「巴比倫」故事背景設定在1920年代的洛杉磯，刻畫好萊塢草創初期、狂放不羈的世界，整個行業充滿追求金錢、地位和權力的人們。（UIP提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月8日
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（中央社記者葉冠吟台北8日電）以「樂來越愛你」奪奧斯卡獎的導演達米恩查澤雷花費15年籌備新作「巴比倫」，找來巨星布萊德彼特、瑪格羅比主演，刻畫好萊塢草創初期、狂放不羈世界，全片更使用35厘米電影膠卷拍攝。

「巴比倫」（Babylon）故事背景設定在1920年代的洛杉磯，也就是好萊塢形成早期，當時的電影正由「無聲」轉向「有聲」過渡，整個行業充滿追求金錢、地位和權力的人們，獲得第80屆金球獎5項提名。

身兼編導的達米恩查澤雷（Damien Chazelle）透過片商分享，在他撰寫「巴比倫」劇本初稿及執導前，早已花費15年研究，「我想用微觀的角度觀察和呈現電影這個藝術形式和電影工業創立初期的樣貌，當時這兩者仍然在尋找立足點」。

達米恩查澤雷指出：「就更深刻的層面來說，我很喜歡觀察一個正在產生巨大改變的社會。洛杉磯在1920年代初期仍是一個位於沙漠中的鄉下城鎮，到了1920年代末期，就一躍成為全球知名的大都會。很多耀眼奪目的全新建築物和攝影棚在灰燼中建造而成，許多人卻在過程中徹底毀了自己的人生。」

達米恩查澤雷也認為只有寬銀幕的電影美學，能呈現片中洛杉磯和好萊塢史詩般的龐大規模，因此使用35厘米寬銀幕變形鏡頭拍攝，才能捕捉到其他電影鏡頭捕捉不到的廣角畫面，「對我來說，洛杉磯就是一個不斷在改變的城市，也就是一個寬銀幕的城市」。

曾與導演合作「登月先鋒」（First Man）、「樂來越愛你」的攝影指導萊納斯桑德格倫（Linus Sandgren）也認同，他覺得沒經過增感顯影處理的35厘米電影膠卷，就無法呈現「巴比倫」這部電影史詩般的狂野、亂成一團拍電影的視覺風格。

他補充分享：「如果戶外的光線很亮，就應該凸顯這一點，必須讓膠卷過度曝光；至於一些室內的戲分，我們則會讓膠卷嚴重曝光不足，呈現角色在畫面上像墨水般的陰影，能讓色彩占有非常大的比重。」

「巴比倫」將於20日在台上映。（編輯：張芷瑄）1120108

電影「巴比倫」找來巨星布萊德彼特（Brad Pitt）（左）等領銜主演，獲得第80屆金球獎5項提名。（UIP提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月8日
電影「巴比倫」找來巨星布萊德彼特（Brad Pitt）（左）等領銜主演，獲得第80屆金球獎5項提名。（UIP提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月8日
電影「巴比倫」導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）曾以美國歌舞愛情浪漫喜劇片「樂來越愛你」奪下奧斯卡最佳導演獎。（UIP提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月8日
電影「巴比倫」導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）曾以美國歌舞愛情浪漫喜劇片「樂來越愛你」奪下奧斯卡最佳導演獎。（UIP提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月8日
#達米恩查澤雷
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達米恩查澤雷
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