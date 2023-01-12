護理師助難民而遭逮捕 嘆人道主義不該被視為犯罪

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紀錄片「杰瑪的救援日記」描述西班牙護理師杰瑪，因不忍中東難民在歐洲流離失所，號召身邊的好友，將難民從歐亞邊境載到西班牙境內而面臨重罪。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月12日

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）「公視主題之夜SHOW」節目最新一期探討為公理犯法是否正確。為實現心中正義，一名西班牙護理師不捨中東難民在歐洲流離失所，將難民從歐亞邊境載到西班牙境內而面臨重罪。

節目本週播出的加泰隆尼亞紀錄片「杰瑪的救援日記」（Gemma Has a Plan）中，護理師杰瑪為實現心中正義，不惜與法律對抗。她幫難民把膚色「塗白」以喬裝成歐洲人，借用他人護照，再載送難民至邊境闖關，這項計畫成功了幾次，卻在一次偷渡中遭塞爾維亞警方逮捕，杰瑪面臨人口走私重罪，刑期最高可判12年。

談起這件為公理而違法的行為，參與節目映後論壇的台北地檢署檢察官林達認為，雖沒有構成買賣人口，「但還是違法，等於是以個人的犧牲去衝撞法律秩序」。

長期從事刑事審判的法官王子榮依據經驗分享，在以身試法的過程中，可能是希望喚起大家對這件事情的關注，並獲得更多同理的機會，並強調「我們先是人，才是法官」，法官在審判時會考量犯罪動機，公理跟法律不見得是對立，法律是一個群體利益。

受邀參與討論的台灣關愛之家創辦人楊婕妤，同樣有熱心助人的善心，她協助照護上百名愛滋、非法移工的寶寶長達30多年，卻也因此違反兒少法，多次被開罰單。

楊婕妤深有同感，感嘆他們都是人道救援走在前面，沒辦法回頭想到法律問題，回憶起過去曾被勞工局人員質問：「如果一直被罰，妳還敢做嗎？」楊婕妤有點無奈，仍口氣堅定回應：「違法就是不對，但只要是做覺得對的事，那就勇往直前。」

所幸「杰瑪的救援日記」主角杰瑪夫妻倆「善意的犯罪行為」最終獲得保釋，一年多後，官司也獲得平反。花3年記錄杰瑪衝撞體制歷程的導演迪茲（Arantza Diez）連線受訪時也坦言，在拍攝過程中自己也有被逮捕的擔憂，但「捍衛伸張團結權及公民不服從權」是她很重視的議題。

杰瑪也想藉此經歷表達出「人道主義不該被視為犯罪」，並越洋透露近期正參與烏克蘭難民的相關援助工作，她說：「我會想為他們（難民）再做點事。」

本集節目將於13日晚上10時在公視首播。（編輯：張雅淨）1120112

「公視主題之夜SHOW」本週將播出加泰隆尼亞紀錄片「杰瑪的救援日記」，映後論壇邀請紀錄片主角杰瑪（左）、導演阿蘭薩迪茲（右）（Arantza Diez）越洋連線討論。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月12日