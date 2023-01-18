小島大歌國外音樂人訪台彷彿回家 讚台東海灘乾淨

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（中央社記者王心妤台北18日電）「小島大歌」去年結束國外巡演後回到台灣演出，國外音樂人開心表示來到台灣像是回家。今天公開「海洋的哀悼」MV，來自模里西斯的Emlyn稱讚台東海灘乾淨，盼大家愛護淨土。

「海洋的哀悼」由阿美族樂團「漂流出口」主唱 Putad、排灣族歌手Sauljaljui（戴曉君）及模里西斯 音樂人Emlyn共同演唱。製作人提姆．柯爾（Tim Cole）也是小島大歌計畫發起人之一，由於看見澳洲大堡礁因海洋升溫白化，決定以音樂呼籲各界注意。

計畫主理人陳玟臻說，「海洋的哀悼」是哀悼也是盼望，希望在還有希望時以行動回應，也提到若不重視海洋危機，會影響人類生活。

Putad從小與海相伴，她回憶小時候潛水時，海裡都是彩色的珊瑚礁，但20年過去，只有到海生館才能看見昔日的海中景色。Emlyn表示，之前到台東衝浪時，看見此生見過最乾淨的海灘，希望大家都能愛護這些淨土。

談到日前來台的演出，巴布亞新幾內亞音樂家Richard對於檳榔特別有親切感，尤其是一下飛機搭車前往屏東時，收到司機分享的檳榔，感覺就像遇到家鄉老友。

小島大歌計畫目前正準備澳洲藝術節及台灣國際藝術節演出，預計將以大規模編制呈現2張專輯，也會結合耗時3年拍攝的島國環境投影呈現。（編輯：張雅淨）1120118