美國名媛芭莉絲希爾頓「做人成功」 開心迎大寶

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國社交名媛芭莉絲．希爾頓（Paris Hilton）今天在社群網站發文宣布，她和夫婿雷姆（Carter Reum）開心迎接兩人的第一個孩子。

法新社報導，芭莉絲．希爾頓今天在IG上傳一張看似新生兒小手緊抓她拇指的照片。

芭莉絲．希爾頓寫下：「愛你的程度非言語所能形容。」然後附上一個藍色愛心表情符號。

美國娛樂媒體披露，芭莉絲．希爾頓是透過代理孕母的方式喜獲麟兒。

41歲的芭莉絲．希爾頓曾是電視實境秀女星，也是飯店集團繼承人之一。她上月受訪時透露，疫情期間她和夫婿開始進行試管嬰兒（IVF）療程。芭莉絲．希爾頓和雷姆於2021年結婚。

芭莉絲．希爾頓還告訴時人雜誌（People Magazine），COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間各地封城，剛好是「儲存卵子和進行準備」的「最佳時機」。

在時人雜誌今天刊載的聲明中，芭莉絲．希爾頓說她的家人「心中充滿對我們寶寶的愛」。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1120125