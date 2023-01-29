新加坡華藝節盛大回歸 台綜藝大咖主演舞台劇熱賣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新加坡華藝節27日登場，活動包括由台灣綜藝大咖曾國城（中）、屈中恆（左）及卜學亮（右）主演的舞台劇ART，3個場次的門票幾乎售罄。（濱海藝術中心提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 112年1月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡29日專電）新加坡走出疫情陰霾，華藝節盛大回歸，恢復邀請海外藝人、表演團體到場演出。其中由台灣綜藝大咖曾國城、屈中恆及卜學亮主演的舞台劇於活動首日登場，全場幾乎座無虛席。

新加坡華藝節是與農曆新年同步舉行的藝術節，今年活動於1月27日至2月5日舉行。主辦單位表示，這次共有來自台灣、香港及新加坡等地的藝人及表演團體呈現56項作品，涵括音樂、舞蹈及戲劇演出。

負責籌劃華藝節的濱海藝術中心資深節目監製李國銘接受中央社記者訪問時表示，前2年受到COVID-19疫情限制，不能邀請海外劇團赴星演出，改以線上方式與海外劇團合作，現場表演的部分以新加坡當地藝術家作品為主。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，今年華藝節邀請來自台灣、香港的海外表演團體、藝人共襄盛舉。李國銘說，活動亮點包括由台灣綜藝大咖曾國城、屈中恆及卜學亮主演的舞台劇ART，以及雲門舞集的「十三聲」、舞者陳武康及蘇威嘉攜手演出的作品「兩男常罩」，歌手安溥及樂團「告五人」也將登台開唱。

活動首日登場的表演包括由台灣果陀劇場呈現的幽默喜劇ART，故事圍繞曾國城、屈中恆及卜學亮飾演3位死黨因一幅價格昂貴的畫作而鬧得不可開交，劇中台詞妙語如珠、發人深省，幽默情節也不乏感人橋段。

許多新加坡民眾愛看台灣綜藝節目，曾國城、屈中恆及卜學亮對他們來說並不陌生，不少人慕名而來。

觀眾陳萱霓受訪表示，這場演出非常有娛樂性，「我覺得很棒，一直不停在笑」。令她印象最深的是，曾國城的麥克風一度出了問題，但還是非常穩健地演完整場，很敬佩他的專業精神。

另一名新加坡觀眾白慧穎則說，雖然劇情重複在講一幅畫，但從這一幅畫帶出友情的故事，「覺得很有趣」。

與朋友結伴進場看戲的顏小姐表示，這齣劇很幽默，「友誼表達很有層次」，讓她聯想到自己跟朋友之間的相處，難免會意見不合。她很喜歡劇中3位主角不同性格的人物設定，「看了覺得很有感觸，也會省思我自己的友情」。

ART在華藝節自27日起一連演出3天，共有3個場次。曾國城在首場演出謝幕時透露，門票已幾乎售罄，受歡迎程度可見一斑。

李國銘表示，華藝節宗旨是要成為頂尖的藝術節，呈現優秀華人藝術家的作品。「我們會關注區域內的藝術家作品」，並在華藝節呈現好作品。（編輯：郭中翰）1120129