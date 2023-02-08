春行、莎莉入選香港亞洲電影投資會 盼展台灣美學

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（中央社記者王心妤台北8日電）香港亞洲電影投資會的WIP項目今天公布，跨國合製電影「莎莉」、「魚睡覺的時候闔眼嗎？」及台灣「春行」、「獵人」入選。「春行」雙導演期待展現台灣含蓄內斂情感與美學給世界。

「莎莉」曾拿下金馬百萬創投，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，去年下半年才拍攝完畢，劇組今天也公布將由劉品言飾演女主角。劉品言為此幾乎全程素顏演出，並到養雞場受訓，希望更貼近養雞農婦的設定。為了配合劉品言飛到法國尋找網戀對象的故事，劇組飛抵法國拍攝。

劉品言今天透過電影公司表示，一開始曾擔心離角色太遠，「後來發現不管什麼年紀都可以體會到談戀愛或有對象真的很難，交友軟體這選項真的會出現在腦海裡。」

電影由練建宏執導。他透過電影公司表示，靈感源自於常看見的網路愛情詐騙愛，或許受害者總被認為很傻，「但他們又有什麼錯呢？他們不過就是希望有人愛而已。」他便將此觀察轉化為故事，或許每個人都渴望愛人也渴望被愛，但不要迷失在過程中，忘了應該先自愛。「莎莉」預計今年下半年上映。

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另外「春行」由王品文、彭紫惠共同執導，故事描述一名中年男人無法接受妻子驟逝，把妻子的遺體放進冰櫃裡。2名導演表示，「這部電影是一段面對生命遺憾的旅程，我們想透過超16mm底片粗糙、質樸的影像，讓觀眾凝視生命的不完美與無常。」全片由喜翔、楊貴媚、藍葦華主演，預計2024年上映。

對於入選，王品文、彭紫惠對中央社記者表示，「入選香港亞洲電影投資會（HAF）對獨立製作的我們是很大的鼓舞，使我們和『春行』團隊更有信心，能在創作上繼續堅持。」期待能將台灣含蓄內斂的情感與美學獻給世界。（編輯：李亨山）1120208