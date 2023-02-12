Tizzy Bac秀魔性舞步 演唱會變千人舞廳

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）搖滾樂團Tizzy Bac昨晚舉辦「從地心竄出」巡迴演唱會台北場，帶著新專輯與千名歌迷面對面，一連飆唱22首歌曲。成軍邁向24年，Tizzy Bac突破自我獻出人生首次魔性舞蹈秀。

Tizzy Bac當晚以經典的「鋼琴搖滾」同名曲「鐵之貝克」開場，前奏一出立刻喚起歌迷的回憶，當唱到舞曲新歌「從地心竄出」時，惠婷還和長髮飄逸的外星吉祥物一起大跳魔性舞步，讓全場嗨翻，事後透露還花了2週密集舞蹈訓練。

昨晚嘉賓浩子登場時，也為演唱會掀起另一波高潮。惠婷笑說，創作「一條美妙的歌」時，心中都是她的繆思男神浩子的畫面，「今天能和他一起演出，對我來說這一切是奇幻的圓夢之旅」，大讚她認為的「台味帥哥」除了王識賢外，就是浩子，兩人還上演深情互望對唱，手牽手繞圈。

浩子和惠婷兩人是大學校友，浩子昨晚透露，年輕時曾獲得校園美少男冠軍的關鍵，正是因為台下的評審就是惠婷本人，他說道：「謝謝學妹成就我的俊俏！」不過好笑的是，惠婷壓根不記得自己擔任評審的事情，讓全場大笑。

Tizzy Bac當晚也帶來You’ll See、「瞬間白眼一千遍」及「Concession」等多首招牌歌曲，讓老歌迷相當滿足。惠婷表示：「一個老團做久了以後，我明白大家還是想聽以前的歌，不過Tizzy Bac為何還是推出新專輯呢？因為我們覺得能夠持續寫新歌，代表這個樂團還是活著的。」

為感謝陪伴他們20多年的粉絲，演出後惠婷和前源也花了近2小時替所有歌迷簽名，親和力十足。Tizzy Bac「從地心竄出」巡迴演唱會將在3月4日台中Legacy、3月11日高雄後台演出，尚有零星票券可購買。（編輯：李亨山）1120212

搖滾樂團Tizzy Bac睽違2年多再舉辦巡迴演唱會，邀請藝人浩子（左）擔任台北場嘉賓。（相信音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月12日