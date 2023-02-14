疤痕都成「勳章」 紀錄片見證女癌友生命韌性

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公視紀實本週推出短片「勳章」，記錄4名女性癌友勇於面對疾病的過程，導演齊怡表示，康復留下的疤痕都是獨一無二的勳章，盼藉由拍攝讓癌友與自已對話，慢慢療癒內心傷口。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月14日

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）公視紀實本週推出短片「勳章」，記錄女性癌友勇於面對疾病，展現她們的堅韌。導演齊怡說，康復留下的疤痕都是獨一無二的勳章，盼藉由拍攝讓癌友與自已對話，慢慢療癒內心傷口。

「勳章」導演齊怡是「癌症希望基金會」長期志工，協助提供影像紀錄的服務。她歷時將近10個月，透過攝影計畫敘述女性癌友直視生命傷口的故事，重新定義「勇敢」。齊怡坦言：「我們拍的是個有血有肉有溫度的『人』，而不是『抗癌鬥士』。她們告訴我，真正的勇敢不是不怕，而是害怕卻依然面對。」

「勳章」共紀錄4名癌友故事，其中，在孕期確診卵巢癌一期的如瑄，毅然決定產後再治療，但病情也因此惡化成3期，並陸續轉移脾臟和直腸。過程中如瑄沒有任何放棄的念頭，「就算再讓我選一次，我還是會把寶寶生下來，那一聲哭聲讓我更有勇氣面對一切。」

最年輕的受訪者宜錡在17歲罹患急性白血病，經歷骨髓、肺臟移植後又再度復發，但她為了家人仍堅持面對並樂觀表示：「不知道自己可以活幾年，活著的每一年都感覺賺到了。」而在後製階段，齊怡得知年僅26歲的宜錡離世消息，讓製作團隊相當不捨。齊怡坦言：「手機裡還留有她最後給我鼓勵的訊息，我會記得她，這將成為永遠鼓舞與支持我的力量，謝謝宜錡。」

本週也將播出短片「獨弦之歌」，敘述南管音樂家王心心的藝術生活，她曾突破南管的合奏傳統，以琵琶獨奏開啟一個人的劇場。2021年，為演出由編舞家林懷民擔任藝術總監的「長恨歌」，必須徹底拋開既有的南管技法與曲牌。

面對林懷民的要求與堅持，王心心陷入沮喪之際，遇上疫情中斷了演出計畫，因此獲得返鄉充電的機會，和家人、搖籃曲重逢的珍貴時光，也讓她的焦慮得以緩解，如同灌入活水，注入一劑強心劑。

導演張皓然希望透過「獨弦之歌」，讓觀眾了解南管不同以往的呈現方式，更期盼藉由王心心淬鍊的演出過程，獲得前進的力量，「無論面對多麼艱難的任務，王心心追尋心中完美音樂的初衷不會改變，堅持透過南管不斷鍛鍊自己，成為更理想的生命。」

紀實短片「勳章」、「獨弦之歌」將於16日晚上10時在公視首播。（編輯：陳政偉）1120214

紀錄片「獨弦之歌」敘述南管音樂家王心心的藝術生活，她曾突破南管的合奏傳統，以琵琶獨奏開啟一個人的劇場。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月14日