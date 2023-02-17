陳竹昇「換場」開金嗓 林美秀力挺披白紗搞笑演出

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）金鐘、金馬獎雙料得主陳竹昇在年前推出首張個人專輯「換場」，近期釋出新歌MV，請出好友林美秀披上白紗開婚禮派對，紙風車劇團創辦人李永豐也搞笑扮成「自由女神」力挺。

談及充滿劇場歌舞片感的新歌Wedding Party，陳竹昇今天透過經紀公司分享，長達3年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情好不容易解封後，他看到不少新聞標題為「解封搶結婚」，讓他萌發創作婚禮歌曲想法，「這首歌重點在Party，歡樂的氣氛一掃陰霾，希望大家開心迎新年」。

陳竹昇笑言，既然是男女對唱，在他心中的最佳女主角就是老搭檔影后林美秀，也是兩人繼「人間條件六」「結婚！結昏？辦桌」及「人間條件七」演出後再次合作。不過這次「不是演是唱」，更邀請愛唱歌的林美秀獻聲於專輯中。

除此之外，MV還邀請金曲歌王謝銘祐與王俊傑扮演婚禮樂師。陳竹昇與王俊傑相識20多年，在王俊傑的「看無」專輯，也為其中歌曲「沐沐泅」填詞，更親自下海重操舊業為歌曲MV製作道具畫布景。

陳竹昇和謝銘祐現場不時充當王俊傑貼身助理，去哪都攙扶著，王俊傑的經紀人打趣說：「他們在，我都沒工作了！」王俊傑笑稱：「只要出去吃飯，他們兩個都會自動護駕，這樣的關心巧妙迂迴，不直接的好處就是一切都自然。」3名老友更被工作人員私下戲稱是「新老男孩團體」。

由於拍攝場地為紙風車新布景工廠，當天彷彿像紙風車辦喜事，劇團大家長李永豐和羅北安驚喜扮演「自由女神」和「牧師」兩個重點角色現身。全團幕前幕後50人也卯足勁參與，把各種新舊道具搬進，其中劇團使用的「彩帶」還是陳竹昇18歲時製作的。陳竹昇惋惜說：「如果沒有當時的大火，還會出現更多以前做的道具，現在看到的大部分是新做的。」

陳竹昇將於3月18日在台北後台BackStage Cafe舉辦「換場」專輯演唱會，他笑言，「新老男孩團體」也將合體演出。售票資訊將在陳竹昇臉書粉專、全家便利商店與KKTIX公告。（編輯：管中維）1120217