黃韻玲難忘與張雨生相處點滴 猶記叮嚀多寫歌

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紀念歌手張雨生的「想你到月球」特展在台北流行音樂中心展期即將結束，北流董事長黃韻玲（右）日前接受廣播節目「幕前幕後偷偷看」主持人toto（左）訪問，分享她與張雨生當年的相處點滴。（POP Radio提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月18日

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）紀念歌手張雨生的「想你到月球」特展，在台北流行音樂中心展期即將結束，北流董事長黃韻玲日前上節目，透露她與張雨生當年相處點滴，猶記對方叮嚀她要多寫歌，別太沉浸彈鋼琴。

黃韻玲日前在「幕前幕後偷偷看」廣播節目上分享往年趣事，談及與張雨生的緣分，兩人第一次認識，是張雨生參與熱門音樂大賽時，黃韻玲驚覺怎麼有個小伙子聲音那麼高亢。後來當黃韻玲在美國錄「平凡」專輯時，張雨生也正好在美國錄「帶我去月球」，相當有緣。

黃韻玲笑言，張雨生是很能吃辣的人，有回一起吃麻辣鍋時，對方竟然還能喝麻辣湯底，讓她嚇了一跳。還有次她主持電台節目要訪問張雨生，兩人約好在餐廳碰面，提早到的張雨生還邊看漫畫、邊叫黃韻玲好好寫歌，「不要沉浸四手聯彈，要花時間多寫（歌）」，沒想到就成為兩人最後一次對話。

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流行音樂記錄時代的聲音，不同年代的音樂帶領跟啟發不同世代的音樂人，黃韻玲表示，儘管張雨生已過世20多年，仍有人在聽他的歌。她認為張雨生的歌曲廣度夠，出現的年代也正是流行音樂開始百花齊放的時代，是華語流行音樂的大爆炸時期，值得把張雨生的音樂與影響力好好地推薦給大家。

「想你到月球 張雨生特展」2月28日即將結束，黃韻玲表示，3月11、12日將接力舉辦「我期待 張雨生演唱會 致敬25」演唱會，為張雨生特展完美劃下句點。除了日前已公開的陳綺貞、韋禮安、告五人等演唱會卡司外，黃韻玲也偷偷透露，還會有隱藏版人物現身，作為給大家的驚喜與禮物。本集內容將於19日晚上6時在POP Radio「幕前幕後偷偷看」播出。（編輯：陳政偉）1120218