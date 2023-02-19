節氣融入生態教育 兒少新節目啟蒙孩童感知

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）公視推出全新兒少節目「節氣X六感實驗室」，引領兒童以傳統的「節氣」多元化延伸，透過對大自然的觀察，啟蒙6大感知，節目顧問小野期待喚起學習與大自然相處。

「節氣X六感實驗室」今天舉辦舉辦上檔記者會，邀請節目顧問趙自強及小野出席。首季8集以春天的節氣為開端，以節氣認知的生態教育為緯，帶領小朋友觀察及感受大自然，並轉化為創作，啟蒙兒童的眼、耳、鼻、舌、身、意6大感知，體驗生活美學。

長期經營兒童劇團的趙自強分享，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，劇團承受很大的財務壓力，很感謝這3年願意陪他撐過難關的劇團夥伴。面對艱難環境，他們也嘗試用科技方法將舞台劇改為線上呈現，拉進更多觀眾。

隨著疫情解封，趙自強認為，這檔節目的出現鼓勵更多大小朋友走向戶外，無法立即親近自然的觀眾透過螢幕也能打開視野，「節氣將時間空間做了一個美好的連結，並展現出大自然神奇而動人的一面」。

小野透露自己畢業於師大生物系，特別相信大自然的力量，希望透過節目播出能喚起「人是大自然的一部分，學習和大自然相處、感知大自然的變化，是孩子們最重要的學習課題」，他的4個孫子女就是從小天天在草地上跑、四處爬樹，「大自然會教會我們很多東西」。

另外，小野日前參與導演侯孝賢的經典電影「悲情城市」數位版首映會，因把電影票的英文字第I排，看成數字第1排，陰錯陽差，坐到香港影帝梁朝偉旁邊，成為幕後趣聞。

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被問及感想，小野笑言，當天坐在前排的「悲情城市」編劇朱天文、剪接師廖慶松、錄音師杜篤之、攝影師陳懷恩都是他同期拍電影的好友，「唯獨和梁朝偉不熟，覺得超不好意思，完全不敢和他講話，也不敢主動合影」，坦言自己在「悲情城市」上映那年離開電影圈，33年後，這群老友依然堅持崗位，讓他特別感動。

「節氣X六感實驗室」將於3月6日起，每週一晚上6時於公視主頻、晚上7時於公視3台首播，「公視+」同步數位上架。（編輯：管中維）1120219