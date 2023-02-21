賴雅妍攜手好友挑戰音樂劇 糗被謝佳見出櫃悔婚

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演員賴雅妍（左3）和謝佳見（右4）在音樂劇「同學會！同鞋～」中扮演愛情長跑多年的情侶檔，但女方卻在結婚前夕被男方悔婚，氣得大鬧。（全民大劇團提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月21日

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（中央社記者葉冠吟台北21日）久未出現在螢光幕前的演員賴雅妍，跨足參與「同學會！同鞋～」音樂劇，扮演愛情長跑20年卻在結婚前夕被男友謝佳見出櫃悔婚的鬱悶女子，讓她苦笑自己是「追求愛情的笨蛋」。

「同學會！同鞋～」音樂劇原為舞台劇，描述9名大學同學，每十年舉辦一次同學會，透過個性迥異的同學人生，看到生命不同樣貌。

「同學會！同鞋～」由全民大劇團重新塑造成音樂劇，黃韻玲作曲、黃婷作詞、謝念祖編導，找來賴雅妍、許富凱、趙詠華、范瑞君、謝佳見、藍鈞天、凱爾、張丹瑋、金仁馨、王鏡冠，組成最強同學會。

賴雅妍今天透過劇團分享，她和謝佳見因2021年演出電視劇「三隻小豬的逆襲」熟識，笑稱彼此就像失散多年的雙胞胎，「我們有很多相似之處，也有很多相似的興趣，只要一個眼神，就知道對方在想什麼。佳見唱歌是很好聽的，我覺得他不能只有戲劇部分被看到」，因此主動將謝佳見推薦給劇團導演。

戲中，謝佳見在結婚前夕決定坦承性向，向賴雅妍出櫃悔婚，女方痛苦到撕心裂肺。賴雅妍直呼自己的角色是「一輩子都在追求愛情的笨蛋」，甚至到已經被毀婚，還堅決相信兩人還是能在一起，「直到他把婚戒退還給我，我才真的心死」。

「同學會！同鞋～」音樂劇2022年曾於台北流行音樂中心首演，今年演出陣容加入金曲歌王許富凱及韓國音樂劇演員金仁馨。劇組表示，所有演員都相當敬佩兩人唱功，「金仁馨只要一唱歌，大家都會默默閉嘴，因為真的太會唱了！」

至於和許富凱合作感想，賴雅妍興奮表示，很想跟對方學台語，「我第一次在他面前講台語時，他完全聽不懂」，訪問時再度被要求講台語，還被大家開玩笑說怎麼這麼像「客語」。

「同學會！同鞋～」將於3月25日、26日在高雄衛武營歌劇院；4月21日至23日在台北表演藝術中心大劇院；6月10日、11日則在台中中山堂演出。（編輯：管中維）1120221