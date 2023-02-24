片場誤殺攝影指導遭起訴 亞歷鮑德溫拒認罪

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（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）好萊塢影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）2021年在電影Rust片場彩排時意外誤殺攝影指導，依過失殺人罪遭到起訴，他今天拒絕認罪。

法新社報導，亞歷鮑德溫也與法庭達成協議，讓他可以完成這部電影的拍攝，但條件是禁止用槍和飲酒。

亞歷鮑德溫2021年10月拍攝新片過程中，在彩排時持槍發射意外導致42歲攝影指導賀勤茲（Halyna Hutchins）身亡，48歲導演蘇薩（Joel Souza）受傷。

亞歷鮑德溫原本預計明天首度出庭應訊，但他今天提交行政文件放棄出庭權利，並提出抗辯。

亞歷鮑德溫是Rust的製片人之一和主要演員。他與這部電影的道具軍械師古提瑞茲-利德（Hannah Gutierrez-Reed）雙雙面臨2項非預謀故意殺人罪（voluntary manslaughter）可選擇罪項（alternative counts）。

檢察官經常並列可選擇罪項，因為這麼做能增加定罪的可能性，讓陪審團有更多空間做出有罪判決。

一旦定罪，兩人面臨最高18個月徒刑和5000美元（約新台幣15萬3000元）罰金。

64歲的亞歷鮑德溫一再重申，劇組人員告知他槍枝並未上膛。

曾演出情境喜劇影集「超級製作人」（30 Rock）的亞歷鮑德溫，先前也一再堅稱說自己並未扣下扳機；不過聯邦調查局（FBI）槍械專家表示，這是不可能的事。

亞歷鮑德溫的律師尼卡斯（Luke Nikas）矢言讓他的客戶被判無罪，還說這是「可怕的司法處理不當」。

尼卡斯說：「鮑德溫先生沒有理由認為，手槍裡或片場任何地方會有一顆實彈。」

「他依賴與他共事的專業人員，他們向他保證這把槍裡沒有實彈。我們會對抗這些控訴，我們會打贏官司。」（譯者：李佩珊/核稿：張正芊）1120224