台葡合作胡金銓武俠電影展 領觀眾進入武俠世界

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（中央社記者王心妤台北24日電）台灣首度在葡萄牙電影博物館舉辦「胡金銓與台灣武俠電影展」，3月1日起將播映「龍門客棧」「俠女」等，及歌仔戲藝人楊麗花主演的「三鳳震武林」，領觀眾進入武俠世界。

文化部今天發布新聞稿表示，文化部、駐西班牙代表處及駐葡萄牙代表處今年與葡萄牙電影博物館（Cinemateca Portuguesa）合作，在國家電影及視聽文化中心、電影工具箱計畫支持下舉辦影展，將於3月1日至16日播映「龍門客棧」，並播映「俠女」「空山靈雨」「一代劍王」「武林龍虎鬥」及楊麗花主演的台語武俠片「三鳳震武林」等，共11部作品。

葡萄牙電影博物館表示，這次是1958年起首度特別介紹台灣電影，希望藉此讓當地民眾沉浸在台灣電影的黃金年代，也是亞洲最傑出的電影年代之一，希望這次是合作的開端，未來能介紹及放映更獨特的台灣電影。

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文化部表示，武俠片是華語電影特有的類型，胡金銓1967年拍攝「龍門客棧」後，掀起武俠片熱潮，風靡台港、韓國及東南亞。由於這次是首次在當地放映台灣武俠片，特別邀請台灣電影專業學者陳儒修赴葡萄牙舉辦2場講座，帶領葡國民眾逐步認識台灣武俠片。

­陳儒修表示，影展除了介紹胡金銓的作品，也透過不同主題讓當地觀眾感受聲音、技術、場景和演員表現，很感動能見證地球另一端觀眾的喜愛。（編輯：管中維）1120224