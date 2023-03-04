金在中睽違4年訪台 演唱會吐槽粉絲沒等他先嫁人

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韓星JYJ成員金在中睽違4年來台舉辦J-PARTY演唱會，2000名粉絲4日塞滿台北國際會議中心，還有不少日本歌迷，金在中以一身白造型亮相，大展歌唱實力。（崢嶸歲月香港娛樂／希林國際提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月4日

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）韓星JYJ成員金在中睽違4年來台舉辦演唱會，2000名歌迷擠進台北國際會議中心，不少是日本歌迷。金在中像老友般與粉絲鬥嘴，吐槽歌迷變老，還有粉絲說沒耐心等他就先嫁人了。

出道近20年的金在中，原為人氣韓國男子組合「東方神起」主唱，2009年與2名成員朴有天、金俊秀宣布退出「東方神起」後，3人另組JYJ重新出發。

這場演唱會是金在中原定2020年舉辦的個人專場J-PARTY，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情被迫延後3年，讓不少已購票的粉絲笑說是等待最長時間的「早鳥票」。

金在中今晚彷彿白馬王子般，以一身白造型亮相，並用曾參演的韓劇「守護老闆」插曲「守護你」揭開序幕。這次金在中不僅從韓國帶來樂團現場演奏，大展歌唱實力。

相隔4年再與台灣粉絲碰面，金在中像老朋友般和粉絲鬥嘴，打趣說「你們好像都長了4歲」；從舞台靠近粉絲時，繼續吐槽「大家果然都老了，口罩也無法遮住」，讓粉絲直呼「你太壞！」金在中則趕緊安撫說，「我也多了一些年紀，我們都一起老了啦。」

金在中也提到昨天舉辦專輯簽名會時，有很多粉絲告訴他，自己不久前結婚，甚至有小孩了，原因是「等歐巴等太累，只好嫁人」，讓他苦笑稱「你們沒辦法等4年，讓我很心痛」，還特別舉起手，跟歌迷拉勾約定下次會早點來，更笑說「結了婚的人，下次就要帶老公一起來。」

唱到KISS B時，金在中更衝下台近距離與粉絲互動、丟毛巾，激起全場2000歌迷尖叫、舉起手機狂拍。結束後，當聽到粉絲大喊不夠、要求再唱一遍時，寵粉的金在中不僅答應加碼，還兩度走上觀眾席，再次掀起全場瘋狂。

金在中也不忘大秀最近學到的中文，直喊「不敢相信」並笑說：「原來就是這個時候用，靠近大家、看到大家的臉非常開心」，還幽默叮嚀粉絲，近距離拍攝的照片，幫他慎重挑選，「記得選好看的上傳」。（編輯：陳政偉）1120304