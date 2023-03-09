車太鉉展現生活演技 柳演錫稱再次合作是命運

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北9日電）韓星車太鉉演出電影「超完美狗保姆」，台灣片商表示，車太鉉事前不只花時間跟要對戲的狗演員培養默契，也實際前往流浪狗收容中心拍攝。演員柳演錫再次和車太鉉合作則稱是命運。

「超完美狗保姆」以輕鬆愉悅方式演出關於人生價值及家庭意義的故事，演員車太鉉在片中飾演為了製作世界上最棒的咖啡而開咖啡店，卻慘澹收場，讓人生陷入危機。

導演金周煥透過台灣片商表示，車太鉉的表現和角色設定一致，甚至無愧「生活演技達人」的頭銜，以親近感和人性美讓電影發光發熱。金周煥透露，片中特別藏了演員柳演錫和車太鉉的彩蛋，像是牆上貼著合照是兩人過去拍攝電視劇「急診室的春天」拍下的照片，柳演錫也說：「當時我就在想，我和哥有什麼緣分，難道這就是命運嗎？」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

車太鉉表示，因為過去養過寵物狗所以對電影有共鳴，「拍攝前去訓練所一直跟狗狗們見面，積累了親密感。」他也對在流浪狗收容中心拍攝的戲印象深刻，「那裡環境惡劣，氣味也很濃郁，讓我覺得在那邊工作的人非常了不起。」他回憶，那場戲有喜劇成分卻不能只用喜劇方式演出，所以很困難，加上和狗演員對戲時要即興演出，特別感受要演出爆發力。

「超完美狗保姆」將於10日上映。（編輯：陳政偉）1120309