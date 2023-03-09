鄭弘儀體力不堪負荷 請辭主持5年「鄭知道了」

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鄭弘儀自2018年起主持政論節目「鄭知道了」，鮮明個人風格讓他累積許多粉絲，三立9日證實他請辭主持人，將暫別節目。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月9日

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）知名節目主持人鄭弘儀因健康因素，請辭主持5年的三立政論節目「鄭知道了」。三立今天證實鄭弘儀將於16日暫別節目，但節目名稱不會改變，歡迎他隨時歸隊。

鄭弘儀自2018年起主持政論談話性節目「鄭知道了」，鮮明的個人風格累積許多粉絲支持觀看，不過今天有媒體報導他將離開主持5年的節目。

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三立稍早發出聲明回應，鄭弘儀因長時間投入媒體工作，去年起體力就已不堪負荷，多次提出想休息一段時間，三立考量鄭弘儀在螢光幕前亮眼表現、雙方長期合作默契，協議繼續合作。不過，鄭弘儀體力不濟問題直到今年初都未改善，因此又再向三立表達希望暫別政論節目，但不排斥待身體好轉回歸。

三立表示，已與鄭弘儀達成共識，一旦體力復原，歡迎隨時歸隊。鄭弘儀預計16日暫別「鄭知道了」後，由主持人呂惠敏接力代班，「鄭知道了」節目名稱不變。（編輯：唐聲揚）1120309