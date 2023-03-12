廖曉彤為聾人辦「手語版」演唱會 聾母台下頻拭淚

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身為聾人子女的舞台劇演員廖曉彤（左），為讓聽障者也能享受音樂美妙，近期特別舉辦「音樂無差別 愛在手掌心」藝術共融公益演唱會，邀請演員好友郭耀仁（右）參與。（聲音藏在提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月12日

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）演員廖曉彤是聾人子女，為了讓聾人能享受音樂的美妙，近期在世界聽力日舉辦「音樂無差別 愛在手掌心」藝術共融公益演唱會，讓先前因沒有手語翻譯無法看表演的聾母，感動地頻頻拭淚。

當天的演唱會活動，邀請到芒果醬樂團、饒舌歌手PNC陳老師、演員郭耀仁，以及負責手語演出的廖曉彤、疫情指揮中心手譯員蕭匡宇、公視手語新聞主播牛暄文，帶來「沿海假期」、「夏夜晚風」等多首精彩跨界表演。

廖曉彤提到，很久之前就想把藝術帶入聾人生活，國外早有法律規定，演唱會等藝文表演需提供手語翻譯，但在台灣鮮少有藝文活動提供手語翻譯或聽打服務，讓聽障或聾人難以參與。

廖曉彤表示，自己是舞台劇演員，但母親從來沒辦法到現場看她表演，因為現場沒有手語翻譯，非常可惜。不過這次的共融演唱會，她的母親總算能到場觀賞，在現場欣賞表演時也頻頻感動拭淚。

2年前開始，廖曉彤就有舉辦聾人演唱會的想法，當時曾向唱片公司提案，後來被以不具市場效益為由拒絕，她才決定自己籌劃。藉由相信世代、聯合勸募、德國音響品牌ELAC等單位協助下，順利申請到補助，聾人演唱會的想法才漸漸成型。

今年礙於預算、場地等關係，原本只開放40名民眾報名，沒想到廖曉彤一發布報名訊息，就有將近170人報名，最終開放70名觀眾入場。還有一個小朋友在報名表單寫下：「我10歲，我媽媽是聾人，我幫她報名。」讓廖曉彤印象深刻。

廖曉彤表示，希望讓台灣的聽障者也能感受到音樂的美好，跟著音樂一起感動、開心、搖擺，是她最想做的事，期盼未來能把演唱會越辦越大，希望明年能夠進軍Legacy。（編輯：張雅淨）1120312

舞台劇演員廖曉彤（前中黑衣者）舉辦聾人友善的「音樂無差別 愛在手掌心」藝術共融公益演唱會，吸引超過170人報名，最終開放70名觀眾入場同歡。（聲音藏在提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月12日