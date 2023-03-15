反俄戰導演推新片柴可夫斯基的妻子 看見時代背景

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（中央社記者王心妤台北15日電）導演基里爾賽勒布倫尼科夫曾因支持同志團體遭到俄羅斯軟禁，也曾表達反戰思想。新片「柴可夫斯基的妻子」導演稱讚美國演員歐丁隆德不只長相神似柴可夫斯基，俄語也說得標準。

「柴可夫斯基的妻子」（Tchaikovsky's Wife）將上映，導演基里爾賽勒布倫尼科夫（Kirill Serebrennikov）曾說，要檢視一個偉人，應該從他身邊的人著手，不是正面的去看他，「這不是一部關於柴可夫斯基的電影，而是關於他的妻子、關於一個女性飽受時代折磨的電影。」

基里爾賽勒布倫尼科夫邀請在俄羅斯劇場界發展的美國演員歐丁隆德比倫飾演柴可夫斯基。基里爾賽勒布倫尼科夫表示，歐丁隆德比倫除了優秀演技，長相也神似文獻中的柴可夫斯基，「歐丁的外型真的和30幾歲的柴可夫斯基非常相似，可說是演出這個角色的不二人選。」

基里爾賽勒布倫尼科夫也提到歐丁隆德比倫雖非母語人士，但俄語說得很標準，不需要另外找人配音。歐丁隆德比倫表示，要飾演柴可夫斯基既興奮也壓力很大，「我一步步從不斷聆聽、鑽研他的音樂，到練習口音、閱讀他和兄弟、安東尼娜往返的書信，慢慢進入這個角色。」

「柴可夫斯基的妻子」將於4月14日上映。（編輯：李亨山）1120315