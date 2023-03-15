葉璦菱演出「真愛秀藍寶石大歌廳」 懷念秀場時光

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藝人白冰冰（左）、葉璦菱（右）與高雄流行音樂中心代理執行長丁度嵐（中）15日在台北舉行記者會，宣布5月13至14日將在高流海音館舉辦「2023真愛秀．藍寶石大歌廳」。中央社記者張新偉攝 112年3月15日

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（中央社記者王心妤台北15日電）高雄流行音樂中心今天舉辦「真愛秀．藍寶石大歌廳」記者會。歌后葉璦菱將演出，她表示，藍寶石大歌廳過去滋養了演藝生涯，也很懷念已故藝人高凌風、豬哥亮，期待此次表演。

「真愛秀．藍寶石大歌廳」將於5月13日、14日在高雄流行音樂中心舉辦，首日將由蔡秋鳳、康弘、黃西田、羅時豐、林淑容與白冰冰演出，第2天由葉璦菱、張秀卿、西卿、黃妃、羅時豐、林淑容、康弘、黃西田、澎澎演出。

高流董事長暨文化局局長王文翠表示，藍寶石大歌廳在高雄，是台灣秀場年代的指標性品牌。高流肩負流行音樂產業推廣的使命，也要讓民眾了解高雄過去的流行音樂發展脈絡，最直接的就是重現藍寶石歌舞秀，讓新一代的歌迷體會當年的秀場的蓬勃，也讓過去曾是藍寶石的聽眾有機會回憶這份屬於高雄的榮耀。

高流執行長丁度嵐今天表示，秀場時代的歌手只要登過藍寶石的秀，身價和知名度都會加倍躍升，高雄的藍寶石大歌廳在70至80年代台灣娛樂界具有如此關鍵重要的地位，然而因年代尚早，實際留下來的影音典藏資料不多，高流接下來也將梳理相關資料傳承記憶。

葉璦菱今天在現場演唱經典歌「殘缺的溫柔」，她也回憶剛出道就到藍寶石歌廳秀演出，感謝當時滋養了演藝生涯，也很懷念同檔的藝人高凌風、豬哥亮。白冰冰表示，秀場是在演藝生涯中重要的時光，當時只要哪裡有秀就會去哪裡演出，很感恩有當時的歷練。2023真愛秀．藍寶石大歌廳將於18日中午開賣。（編輯：龍柏安）1120315

歌手葉璦菱15日在台北出席「2023真愛秀．藍寶石大歌廳」節目宣告記者會，現場獻唱帶來經典歌曲，5月14日將與眾多藝人一同在高雄流行音樂中心海音館演出。中央社記者張新偉攝 112年3月15日