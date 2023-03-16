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莎莉摘香港亞洲電影投資會3獎 翻滾吧導演獲青睞

2023/3/16 11:52
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（中央社記者王心妤台北16日電）第21屆香港亞洲電影投資會昨晚舉辦頒獎典禮，「翻滾吧！」系列導演林育賢以「狂飆」、新加坡導演陳威強以「皮夫」獲台北市影委會大獎。台灣跨國合製電影「莎莉」摘3獎。

「狂飆」企劃案為劇情長片，導演林育賢取材真實故事，描述一群「浮浪兒」的人生故事，此片與「無間道3」監製何麗嫦及黃江豐攜手合作。林育賢今天透過台北市影委會表示，目前正與韓國洽談演員和動作技術指導，希望以台灣觀眾為主，並同時跨足亞洲市場。

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新加坡導演陳威強的「皮夫」企劃案是動畫長片，以魔幻寫實手法講述一名男子因社會價值觀念因素，為他的伴侶而隱藏真實自己，必須穿上女性皮囊的故事。「爸媽不在家」導演陳哲藝擔任監製，他表示已確認德國和法國會參與製作，將積極邀請好萊塢級演員擔任配音。

另外「莎莉」摘下製作中項目（WIP）大獎（香港以外地區）、White Light 後期製作大獎（WIP）、HAF邁進康城計劃共3個獎項。（編輯：李亨山）1120316

#林育賢
#莎莉
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