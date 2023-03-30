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王齊麟自揭輸球慘態 從媽媽肚子裡就接觸羽球

2023/3/30 16:04（3/30 17:46 更新）
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羽球國手王齊麟（左2）參與家庭實境節目「誰來晚餐14」，拜訪來自德國、取得中華民國國籍的中醫師馬培德（右1）一家。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月30日
羽球國手王齊麟（左2）參與家庭實境節目「誰來晚餐14」，拜訪來自德國、取得中華民國國籍的中醫師馬培德（右1）一家。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月30日
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（中央社記者葉冠吟台北30日電）奧運羽球雙打金牌選手王齊麟擔任家庭實境節目嘉賓，拜訪來自德國、取得中華民國國籍的中醫師馬培德，王齊麟透露從媽媽肚子裡就接觸羽球，更大爆自己輸球時的慘況。

今年27歲的王齊麟，在2020年東京奧運和李洋搭檔，拍下羽球男子雙打金牌。在「誰來晚餐14」節目中，他透露從國小3年級就確認想當專業運動員，更曾在學校寫未來志向時就想成為羽球國手，「我媽媽之前開玩笑說，因為她在懷我的時候還有在打球，所以我的球齡今年是第27年！」

熱愛運動的馬培德（PETER KARL MAYER）好奇，王齊麟在訓練過程，有沒有想放棄的感覺。王齊麟堅定地回答：「沒有！」並解釋，因為自己是打從心底喜歡這項運動，在得知奧運項目中也有羽球時，目標就從成為國手改為希望能奪牌。

王齊麟說：「因為真的很喜歡這項運動，比較不會想放棄，我只會想說怎麼樣讓自己變得更好，怎麼樣可以不要再輸球了，因為輸球真的很難過。」

他更大方透露自己輸球時的慘況，整個人會呈現「不會講話，只會呆滯、放空」狀態，後來的一整天會失去語言能力，回家後就直接睡覺，「隔天起來只會想著，我昨天哪裡打得不好，那我今天訓練要把不足的地方練回來，一直練、一直練、一直練！」

不過身為職業運動員得有許多犧牲，王齊麟也深有所感，他就曾因為訓練，錯過與同學一起參加畢業旅行的機會，「我畢業旅行只參加過幾次，可能剛好都是遇到比賽，所以跟同學互動就會比較少。運動很現實的就是，你在休息，別人還在訓練；你在鬆懈，人家則是持續進步的。」

至於外界對運動員有頭腦簡單的刻板印象，王齊麟則有不同看法，「我們在場上也是一直在動腦」，他們也得跟對手鬥智，並且一直在破解對手給的難題，才有機會在比賽中獲得先機。「誰來晚餐14」每週五晚上9時在公視首播，並同步於官方YouTube頻道直播。（編輯：李亨山）1120330

羽球國手王齊麟（左）擔任實境節目「誰來晚餐14」嘉賓，驚喜現身受訪者中醫師馬培德孩子的球類賽事現場，馬培德的小孩看到偶像興奮不已。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月30日
羽球國手王齊麟（左）擔任實境節目「誰來晚餐14」嘉賓，驚喜現身受訪者中醫師馬培德孩子的球類賽事現場，馬培德的小孩看到偶像興奮不已。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月30日
#王齊麟
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王齊麟
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