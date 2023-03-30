六月「親愛壞蛋」當虎媽 戲外忙和兒女諜對諜

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演員六月（右）在「親愛壞蛋」飾演修杰楷的老婆，是上流社區貴婦團之首，嫁入豪門後努力充實自己，希望能被強勢的婆婆李璇（左）接受，但李璇仍對她頗有微詞；但戲外兩人關係超級好。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月30日

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（中央社記者葉冠吟台北30日電）資深演員李璇與六月在新戲「親愛壞蛋」飾演婆媳，今天兩人共同出席記者會。六月在劇中是強勢虎媽，讓兒子壓力極大，現實中卻忙著和兒女諜對諜，被孩子氣得團團轉。

六月在「親愛壞蛋」飾演修杰楷的老婆，是上流社區貴婦團之首，嫁入豪門後努力充實自己，希望能被強勢的婆婆接受，但李璇仍對她頗有微詞。

李璇笑言上流家庭婆婆角色反差很大，得把自己當成太后來演，拍桌摔東西、冷言冷語都來，讓六月直呼：「璇姐凶起來超乎我的想像！」但私底下李璇平時卻幾乎不發脾氣，「沒什麼會讓我生氣的事，孩子也都很乖。」

而劇中，六月對兒子霸道，讓他生活、學業都充滿壓力，但現實生活中卻得和自己2個小孩諜對諜。六月煩惱坦言，不久前9歲的兒子竟破解她的手機密碼，儲值遊戲快新台幣1萬元，讓她趕緊修改密碼還得加上指紋驗證，女兒則能1秒惹怒媽媽，超愛滑手機買衣服，讓六月煩惱不已，直呼：「璇姐上輩子一定拯救過全世界， 我一定毀滅過全世界。」

唯一慶幸的是，雖然劇中六月受盡婆婆帶來的苦，現實生活中的婆婆對她好得不得了，回到家就會有切好的水果等她，公公也會熱情招呼。

另外，李璇的丈夫丁強今年1月底逝世，她坦言仍在努力習慣一個人的生活，很怕回家，「以前先生都會說，妳回來了，現在就留空空的家給我，這是每個人都要面對的，沒辦法。」

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李璇說，近期還是會夢到丁強，但她刻意在家時都把電視開很大聲、讓自己分神，也持續接工作拍戲，讓生活充實些就不會太想亡夫，「他（丁強）剛走不久，想他的話，磁場會接近，他就會捨不得走、不能投胎，要他趕快走、別管我」，希望讓亡夫放心。

「親愛壞蛋」描述人性扭曲的愛與貪婪，看似和樂的上流家庭背後，實則各懷鬼胎，每個人心底都藏著不為人知的祕密，由隋棠、温昇豪、六月、修杰楷、林暉閔、項婕如、禾浩辰主演，影集將於4月21日起，每週五晚上10時三立都會台首播；4月29日每週六晚上10時在TVBS頻道播出。（編輯：陳政偉）1120330