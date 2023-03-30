張學友不怕變老 新巡演開跑2024年有望在台開唱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北30日電）歌神張學友今天在澳門舉辦新巡演「張學友60＋巡迴演唱會」記者會，他表示不怕變老，只希望把每個人生階段都做到最好，他並透露因訂不到場館，所以明年才有機會到台灣開唱。

張學友日前剛推出新歌「又十年」，有感這10年時間感覺過得特別快，某陣子甚至有慌張感，所以決定從最拿手的演唱會下手，之後再來製作音樂劇。

此次巡演以水為主題，張學友表示：「水是充滿可能性，無論面對任何困難，前路崎嶇難行，水總能找到出路，繼續前進。」他也自我勉勵要像水一樣保持彈性，擁有持續前進的動能。

張學友2016年開跑的「學友經典演唱會」辦了233場打破記錄，他強調，破記錄不是做演唱會的目標，而是做好每場演唱會，每唱完一場就代表有歌迷多一點支持，他也打趣地說：「五月天每年都開一個（演唱會），很快就會超過我。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張學友明年出道40年，他表示不怕變老，本來就想知道老了會有什麼感受，只希望把每個階段都做到最好，他也否認考慮封麥退休，而會繼續享受當個歌手，「我不想離開，不會因為年紀大就不做自己喜歡的事，每個人都可以做自己喜歡的事，無論在哪個階段，只是可能方式不一樣。」

記者會上公布張學友「張學友60＋巡迴演唱會」首場演唱會，將於6月在澳門開跑，被問到是否會到台灣開唱，張學友表示，因為還未申請到台灣演唱會場地，明年中之後才有機會。（編輯：龍柏安）1120330