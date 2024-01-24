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陳玉勳「大濛」拍受難者家屬故事 重現人性光輝

2024/1/24 13:01（1/24 13:36 更新）
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演員方郁婷在電影「大濛」中一改過去形象，以一頭短髮加上黝黑膚色演出14歲的鄉村少女。（華文創提供）中央社記者王心妤傳真 113年1月24日
演員方郁婷在電影「大濛」中一改過去形象，以一頭短髮加上黝黑膚色演出14歲的鄉村少女。（華文創提供）中央社記者王心妤傳真 113年1月24日
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（中央社記者王心妤台北24日電）金馬導演陳玉勳新作「大濛」斥資新台幣9000萬元，重現民國40年的台灣故事。陳玉勳表示，近年被許多白色恐怖時代的文章撼動，想拍受難者家屬故事，看見那時代的人性光輝。

「大濛」以民國40年代台灣為背景，並由方郁婷、9m88和香港男星柯煒林主演，講述女主角接獲哥哥被槍斃的消息後，毅然從嘉義北上尋覓姊姊阿霞前往認屍，因緣際會結識三輪車伕趙公道，發展出一段超越血緣的羈絆。

電影從去年12月初開拍，取景地包含台南、嘉義及台南鹽水的「岸內影視基地」，搭建出早期台灣農村建築、金山街道、市場、福馬林池等場景，也重現過去繁榮的台北榮町商圈，電影已經殺青，預計2025年在台上映。

電影片名取自「大霧」的台語發音，希望傳遞「不管是雲是霧，我們不該忘記那一片風景，如此我們才能成為別人美麗的風景」的意義。

陳玉勳今天表示，近年看完白色恐怖相關文章而被撼動，但相關電影卻不多，讓他萌生拍受難者家屬故事的作品，「這是我有生之年想拍的電影，一個在黑暗中的溫暖故事。」

陳玉勳說，「大濛」顯示在殘酷無情的時代仍有人性光輝，在苦難中也只有愛能讓人走下去，「必須勇敢面對痛苦的往事，才能知曉愛的可貴。」（編輯：李亨山）1130124

歌手9m88跨界演戲，在電影「大濛」以復古髮型和氣質穿搭亮相。（華文創提供）中央社記者王心妤傳真 113年1月24日
歌手9m88跨界演戲，在電影「大濛」以復古髮型和氣質穿搭亮相。（華文創提供）中央社記者王心妤傳真 113年1月24日
演員方郁婷（右）和柯煒林（左）在電影「大濛」首度合作，兩人在片中展開一段深厚情誼。（華文創提供）中央社記者王心妤傳真 113年1月24日
演員方郁婷（右）和柯煒林（左）在電影「大濛」首度合作，兩人在片中展開一段深厚情誼。（華文創提供）中央社記者王心妤傳真 113年1月24日
#方郁婷
#陳玉勳
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