朱延平譚艾珍續前緣拍「小子」陶喆無酬改編經典歌

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（中央社記者王心妤台北5日電）朱延平監製新片「小子」今晚舉辦首映會，朱延平透露，此次再邀請譚艾珍演出奶奶，對方都沒有漲價，感謝老友相挺，而歌王陶喆也是免費重新改編爸爸陶大偉創作的「好小子」。

朱延平今天帶著導演王毓琦、演員陳昊森、李霈瑜（大霈）、吳宗修、譚艾珍出席首映會。朱延平今天受訪笑說，很慶幸電影雖然在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間開拍，但主角們直到殺青記者會才受訪，「電影名原本叫『小子難纏』，拿到難纏，就一路平安過來了。」

譚艾珍此次跟朱延平再次合作演出「辣婆婆」，兩人已經有40餘年交情，這次演出也沒有漲價。朱延平表示，「小子」幾乎都是他要扛起來，「遇到疫情又找不到錢，40年的老面子都賣光了，工作人員跟演員都是特別幫忙。」而此次成本落在新台幣8000萬元。

陳昊森此次跟童星吳宗修跟釋小願有許多對手戲，2個小朋友都會武功，但陳昊森笑說2個小朋友都藏私，所以他一點武功都沒學到。王毓琦也說，小朋友都是第一次演戲，哭戲都是真情流露，像是最後要抱著陳昊森哭的戲，正巧是殺青日的拍攝，2個小朋友直到喊卡仍在哭。

「小子」將於8日全台上映。（編輯：李亨山）1130205