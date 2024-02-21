男團ALL IN 5添新成員 打趣贈香蕉盼交心

（中央社記者王心妤台北21日電）男團ALL IN 5今天舉辦新歌「信仰」發布會，是加入新團員多多後首度公開露面，團員互贈香蕉期待「交心」。成員承恩、哲瑋、傑銘、柏安盼新年賺滿一桶金，多多希望有更多演出。

ALL IN 5今天在記者會上演出重新編排過的歌曲PRINCE，4名元老成員為讓新團員多多趕上團隊原本的表演水準，並考慮他的身高，團隊重新編排隊形轉換跟舞蹈，也透過練習培養默契，進行超過1個月魔鬼訓練。

多多表示，出道前曾以助理身分跟著團隊四處演出，但正式出道後，曾收過歌迷抱怨，認為他當時自稱助理是說謊，讓他有些受傷，但也有收到其他歌迷的打氣，讓他相當感動。

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談及退團成員裕城，ALL IN 5表示，裕城決定退團前都有私下和每名成員談心，團隊本想挽留他，但考慮到每個人對未來有不同的規劃，仍選擇祝福。哲瑋表示，前陣子的跨年演出前，團員上台前有抱住彼此打氣，想到這是跟裕城最後一次公開演出，情緒差點潰堤。

ALL IN 5表示，今年將會展開新巡迴演唱會，將前往中國上海、廣州等地，也會參與戲劇演出，期待能全方位發展。（編輯：龍柏安）1130221