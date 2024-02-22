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「看到靈魂的那隻眼」澎湖首映 神尊進戲院觀賞

2024/2/22 15:42（2/22 15:51 更新）
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電影「看到靈魂的那隻眼 師公」取材台灣傳統宮廟文化，拍攝過程全程在澎湖取景，3月即將全面上映，22日率先在澎湖舉辦全球電影首映會，劇組演員與各界來賓共襄盛舉。中央社 113年2月22日
電影「看到靈魂的那隻眼 師公」取材台灣傳統宮廟文化，拍攝過程全程在澎湖取景，3月即將全面上映，22日率先在澎湖舉辦全球電影首映會，劇組演員與各界來賓共襄盛舉。中央社 113年2月22日
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（中央社澎湖縣22日電）以本土宮廟文化為題材的電影「看到靈魂的那隻眼 師公」，全程在澎湖拍攝，今天在澎坊三號港in89戲院舉行首映會，也舉行完整科儀迎神轎請神明進戲院一同觀賞。

「看到靈魂的那隻眼 師公」去年10月中旬起在澎湖拍攝，在馬公南甲海靈殿、東甲北極殿、重光威靈殿、西衛宸威殿、湖西尖山顯濟殿與西嶼竹灣大義宮等宮廟取景，拍攝小法等傳統科儀。

導演王重正今天上午帶領演員雷洪、霍正奇、陳明真等人回到拍攝主場景海靈殿，完成全台88間宮廟的祈福用印儀式後，並宣布在澎湖首映，澎湖縣政府文化局長洪棟霖、議長陳毓仁、議員許國政、莊光大、張仁和等人參與，馬公市長黃健忠也率市所主管與400多名民眾一起觀賞。

各宮廟神尊也參與首映，場面熱鬧，不過有尊神像在進場時，手持神像者搭電扶梯不慎摔倒，跟在後面的陳毓仁等人快手扶持，未影響到首映。

「看到靈魂的那隻眼 師公」是以台灣本土宮廟為題材的人文喜劇電影，講述一個在日治時期枉死被封印在馬公城裡的冤魂阿海，在後世家族子孫幫助下，解開自己冤情，放下怨氣護佑後世子孫，3月22日全台影城上映。（編輯：謝雅竹）1130222

全程在澎湖取景拍攝的本土宮廟文化電影「看到靈魂的那隻眼 師公」3月22日將在全台正式上映，22日率先在澎湖舉辦首映會，參與拍攝的多所宮廟神尊也到場。中央社 113年2月22日
全程在澎湖取景拍攝的本土宮廟文化電影「看到靈魂的那隻眼 師公」3月22日將在全台正式上映，22日率先在澎湖舉辦首映會，參與拍攝的多所宮廟神尊也到場。中央社 113年2月22日
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