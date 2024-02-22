荷漢學家高羅佩後代 贈「祕戲圖考」給國家圖書館

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（中央社記者王心妤台北22日電）台灣國際書展今天舉辦「大唐狄公案」作者、荷蘭漢學家高羅佩講座，他的兒子湯瑪斯表示，父親所著的「祕戲圖考」初版僅有50本，他們家族決定將其中一本捐給國家圖書館。

今天座談會以「傳奇荷蘭漢學家高羅佩跨越半個地球的熱情：『大唐狄公案』」為題分享，並由荷蘭在台辦事處代表譚敬南（Guido Tielman）與高羅佩（Robert Hans Van Gulik）的兒子湯瑪斯對談。

高羅佩是知名荷蘭漢學家，他於1910年荷蘭出生，1943年在中國重慶任荷蘭駐華大使館第一秘書，他著有「大唐狄公案」系列、辨識中國文物「書畫鑒賞彙編」、「長臂猿考」及「祕戲圖考」等書。

譚敬南今天分享，「大唐狄公案」一直是他很喜歡的小說，高羅佩寫了12本，每一本他都讀過許多次，之前曾到廟宇嘗試抽籤，沒想到意外抽到跟「大唐狄公案」主角狄仁傑相關的籤詩內容，因為太有緣份，「我當時雞皮疙瘩都冒出來了。」

湯瑪斯分享父親的創作心路歷程，高羅佩從翻譯「武則天四大奇案」開始接觸唐朝宰相狄仁傑，翻譯出興趣後開始撰寫他的追凶故事「大唐狄公案」，系列小說在西方讀者圈獲得關注，讓狄仁傑跟知名西方偵探福爾摩斯（Sherlock Holmes）、赫丘勒白羅（Hercule Poirot）等人齊名，而高羅佩也會繪製書中插圖，讓讀者更沉浸其中。

湯瑪斯表示，高羅佩撰寫「祕戲圖考」時，初期僅自費出版50本，並贈給世界各地重要圖書館作為研究之用，而他的家族近日獲得其中一本首刷本，決定將這本書捐給國家圖書館。

湯瑪斯表示，大塊文化今年推出「大唐狄公案」系列中「蓬萊幽魂．黃金案」、「蒲陽冤骨．銅鐘案」，希望之後有機會能將全系列帶給台灣讀者。（編輯：龍柏安）1130222