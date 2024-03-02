郭靜北流熱力開唱 與坤達、威廉驚喜組一日男團

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）出道17年的歌手郭靜今晚站上台北流行音樂中心開唱，帶來近40首歌曲，更與好友坤達、威廉組一日限定男團，展現超炸舞蹈誠意十足，讓歌迷開心大喊：「就是要用新台幣支持你！」

郭靜「喂 你在幹嘛」演唱會開場以接到粉絲call out方式驚喜從電話造型吊台登場，一連帶來「軟綿綿」、「百分百」、「愛情訊息」3首輕快歌曲帶動現場氣氛，象徵接到粉絲來電隨時都開心；再接連獻唱「你的香氣」、「悸動」、「我們都能幸福著」等，告訴歌迷拾起勇氣重新展開自己的旅程，眼淚也能化為道道彩虹，讓不少人偷偷拭淚。

感動之際，今晚還創造不少驚喜，郭靜邀請好友坤達與威廉共同組成一日「限定男團」，帶來舞蹈Surround Sound，大展平時默契讓歌迷尖叫連連，郭靜更笑說這是努力練舞的成果驗收，希望歌迷喜歡他們突發奇想的表演。

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郭靜分享，3人變熟契機是在「綜藝玩很大」為同隊班底成員，希望把歡樂綜藝元素加進演出內容，「一日男團是我一直以來的夢想，今天找來的也是來自男團的成員。」不過3人平時工作行程緊湊，幾乎沒有時間團練，讓她笑說：「嘉賓險些辭演，私下開玩笑說差點男團變難團。」

演唱會尾聲也少不了經典曲目大合唱，從「心牆」、「在樹上唱歌」到「下一個天亮」，讓千名觀眾紛紛點起手機燈海，也為「喂 你在幹嘛」演唱會畫下美麗句點。郭靜更與歌迷約定，未來會繼續一同唱歌、分享音樂，期待在音樂旅途互相陪伴。（編輯：謝雅竹）1130302