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綠黃色社會5月登高雄開唱 yanaginagi接力6月演出

2024/3/15 16:17
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（中央社記者王心妤台北15日電）日本新生代人氣樂團「綠黃色社會」今年5月將來台參加日本音樂祭的延伸活動THE BONDS 2024 in Taiwan，另外創作型動漫歌手yanaginagi也將於6月來台開唱。

綠黃色社會由長屋晴子、穴見真吾 、小林壹誓、peppe組成，去年曾來台參加超犀利趴，而他們近日演唱熱門動畫「藥師少女的獨語」片頭曲「成為花吧」及動畫「迷宮飯」片尾曲Party!!，輕快旋律收服不少聽眾。

綠黃色社會此次將跟sumika、Penthouse共3組日本人氣樂團登台演唱，5月10日先在高雄LIVE WAREHOUSE演出，隔日則到台北Zepp New Taipei，門票將於明天早上11時開賣。

日本歌手yanaginagi曾演唱「在那個夏天等待」、「果然我的青春戀愛喜劇搞錯了。」、「來自風平浪靜的明天」、「寶石商人理查的謎鑑定」、「軍火女王」等知名動畫主題曲。

Yanaginagi以獨特的清澈柔和嗓音擄獲不少歌迷，她將於6月1日在Zepp New Taipei開唱，門票於4月6日開賣。（編輯：龍柏安）1130315

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