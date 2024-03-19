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首頁 / 娛樂

虐童案讓人痛心 楊祐寧看重保母和小孩互動

2024/3/19 17:00（3/19 18:11 更新）
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藝人楊祐寧19日出席家電活動，身為2寶爸的他表示，看到虐童新聞都會感到十分不捨，他有聘請保母幫忙顧小孩，認為保母和小孩的互動很重要。中央社記者洪素津攝 113年3月19日
藝人楊祐寧19日出席家電活動，身為2寶爸的他表示，看到虐童新聞都會感到十分不捨，他有聘請保母幫忙顧小孩，認為保母和小孩的互動很重要。中央社記者洪素津攝 113年3月19日
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（中央社記者洪素津台北19日電）保母涉嫌虐童致死案引發社會震驚，今天楊祐寧出席家電活動，身為2寶爸的他表示自己有小孩以後，看到這類新聞都會變敏感，不太敢看新聞，感嘆每個小孩都是父母的心頭肉。

台北市劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託，照顧1名1歲男童卻涉嫌與妹妹凌虐男童致死，引發社會譁然。楊祐寧育有兩個女兒，一看到虐童新聞感到十分不捨。

楊祐寧坦言自己都不太敢看新聞，「每個小孩都是父母的心頭肉」，現在楊祐寧和老婆都有工作，白天有聘請一位保母幫忙照顧，挑選保母會著重於保母和小孩的互動。

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楊祐寧認為，保母和小孩的互動很重要，他跟老婆會和保母密集2、3天相處，觀察保母跟孩子的講話方式、有沒有耐心和細心，「不見得是我們挑選保母，也是我們在互相彼此認識。」

楊祐寧舉例自己和老婆希望孩子比較自由，一哭不要馬上去抱，在合理安全的範圍內陪伴小孩，有點哭就讓她哭，後來慢慢安撫，同時也觀察保母的處理情形；也因應兩個女兒，希望給家庭多一點時間，來調整接工作的節奏。（編輯：陳清芳）1130319

#台北市
#楊祐寧
#兒福聯盟
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