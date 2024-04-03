「羊文學」如期辦台北演唱會 陪大家度過艱難時刻

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（中央社記者楊明珠東京3日專電）今天上午台灣觀測到最大震度6強地震，日本超人氣樂團「羊文學」在社群平台X發文宣布，預定明天在台北舉行的演唱會如期舉行，期望透過現場音樂，陪伴大家度過艱難的時刻。

「羊文學」是由2女1男組成的日本另類搖滾樂團，由主唱塩塚MOEKA、貝斯手河西YURIKA、鼓手FUKUDAHIROA組成，隸屬於日本索尼音樂娛樂旗下F.C.L.S.唱片公司。3月起將舉辦成團以來的首次亞洲巡迴演唱會「羊文學 ASIA TOUR 2024」，接連造訪首爾、北京、上海、深圳、廣州、台北與曼谷7座城市。

「羊文學 ASIA TOUR 2024 in Taipei」明天在Zepp New Taipei與台灣粉絲見面。

今天上午台灣東部觀測到最大震度6強地震，「羊文學」在社群平台X（前身是推特）發文宣布，明天在台北的演唱會如期舉行，如果有人想退票的話，可洽詢KKTIX售票平台客服中心。

「羊文學」以中、日文在X留言說：「期望透過現場音樂，陪伴大家度過艱難的時刻。」

「羊文學」自去年6月到台灣舉辦專場後，演唱了熱門動畫「咒術迴戰」第2季演唱片尾曲more than words等，在海外也擁有高人氣。去年12月發行新專輯「12 hugs （like butterflies）」，並且再度登上知名音樂節目THE FIRST TAKE，展現精湛的演出實力。

受到今天早上的地震影響，日本歌手MISIA原訂明天在台北國際會議中心舉辦「星空之夜Ⅻ」演唱會，主辦單位考慮觀眾和工作人員安全決定取消，相關退票消息將陸續公布。

MISIA發文寫道：「4月3日早上，今天早上，台灣發生大地震，我很擔心台灣友人。對於受災的民眾及其親友，我表達由衷的慰問之意。」

她寫道：「雖然明天4月4日的星空之夜Ⅻ演唱會取消，但我一定還會再去台灣進行演唱會。」

她表示，現在只一心祈願大家平安，災害不要擴大，也祈願早日復興（重建）。聽說現在還持續有餘震，請大家要務必要多多注意，一定要平安無事。（編輯：楊昭彥）1130403