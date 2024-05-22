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「六人行」馬修派瑞血中K他命含量高 美警查來源

2024/5/22 14:36（5/22 15:03 更新）
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「六人行」中飾演「錢德勒」的馬修派瑞去年10月在家中過世，享年54歲。（路透社）
「六人行」中飾演「錢德勒」的馬修派瑞去年10月在家中過世，享年54歲。（路透社）
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（中央社洛杉磯21日綜合外電報導）在美國情境喜劇「六人行」（Friends）中飾演錢德勒（Chandler）而備受歡迎的演員馬修派瑞去年逝於洛杉磯。警方今天說，正調查他取得並使用K他命過量致死的情況。

馬修派瑞（Matthew Perry）去年10月被發現逝於加州洛杉磯家中，享年54歲，令全球影迷和其他「六人行」演員深深悼念。

綜合法新社與路透社報導，驗屍結果發現，馬修派瑞的死因是「K他命的急性作用」。據說，生前在接受成癮治療的馬修派瑞在使用這種管制藥品，是他在監督下接受治療的一部分。

雖然他的胃裡只有少量K他命，血液中的含量卻很高。

據報他生前已有數天未在監督下使用這種物質，司法機關正調查他取得的管道。

驗屍報告提到，馬修派瑞攝入K他命的確切方法不明，身上也沒有針孔。

洛杉磯警方發言人說，目前調查重點放在他如何自行取得K他命，或可能有人提供給他。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1130522

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#六人行
#洛杉磯
#馬修派瑞
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