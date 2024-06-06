林美秀跨界歌手唱跳出輯 想送CD給豬哥亮

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（中央社記者洪素津台北6日電）演員林美秀跨界歌手發行個人首張專輯，為發片減肥7公斤，最後因為太操勞搞到要住院1週；她今天登台唱跳宣傳唱片，提到已逝的豬哥亮，表示想送一張唱片給他，顯見友情深厚。

林美秀出道37年、今年滿57歲的她，挑戰當歌壇新人變身「女神胖胖」登台唱跳起舞，選在今天生日舉辦首張個人台語專輯Lady Pum Pum記者會。

藝人謝銘祐、彭佳慧及陳竹昇現身祝賀，林美秀感謝好友支持，受訪時更提到已逝的豬哥亮與導演陳慧翎，「我相信豬哥亮大哥一定有來，我想要放我的唱片給他聽」，顯見2人友情深厚。

林美秀為發片減肥7公斤，沒想到卻太操勞搞到變「後天血友病」住院1週；林美秀今天現身透露自己的身體狀況，表示自己現在身體逐漸在控制中，但每2週要去抽血檢查。

林美秀本身有嚴重貧血，凝血功能也不好，血液裡更缺乏多種營養素，「醫生叫我盡量不要碰撞、不要瘀青，不然會很不容易好。」

林美秀表示，病發的時候整隻腿血腫，還會痛到站不起來，嚴重時必須去打「救命針」，「血液和肌肉在打架，肌肉會扭轉，我會忽然很痛」，透露病發那次一連打4天針，身體才好轉，還好後天血友病可以治癒。

林美秀說，「我就看醫師、吃類固醇，本來瘦了吃藥又變胖，還腫臉」，逗趣表示自己很難見人，但也只能慢慢調。

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林美秀生病最感謝先生張熙明沒日沒夜的細心照顧，她笑說：「我住院那幾天，每天就是固定時間打血包補充血小板，吃飯、睡覺，老公每天都把我服侍得好好的，那幾天感覺像在過少奶奶的生活，也是我人生中嫁給他最幸福的時候。」

在自己生日發片，被問到願望，林美秀表示：「雖然是老生常談，但真的希望我身邊的親朋好友都要『身體健康』，然後我能很平安地走完人生第一次的發片宣傳期，大家都認識、聽到我的歌」，同時也期盼大家聽她的唱片可以發現台語的特別跟美好。（編輯：陳政偉）1130606