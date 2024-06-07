「化外之醫」重返越南 導演對觀眾反應又愛又怕
2024/6/7 19:31（6/7 20:06 更新）
（中央社記者王心妤台北7日電）台越合作戲劇「化外之醫」今天在越南舉辦國際記者會，導演廖士涵表示，重返越南想起田野調查的點點滴滴，對越南觀眾的反應既期待又害怕。演員楊一展想有更多接軌國際的機會。
「化外之醫」製作人湯昇榮、導演廖士涵，越南影帝連炳發、台灣演員楊一展、Harry Lu（呂晉宇）共同出席記者會，廖士涵一見到連炳發就送上擁抱，連炳發稱回越南就開始學中文，相信會越說越好。
根據劇組提供的資料，廖士涵在記者會上對越南觀眾的反應是期待又怕受傷害，他希望此行不僅將作品推廣到越南每個角落，甚至走得更遠，讓更多東南亞國家看到作品。
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楊一展說，「化外之醫」結合移工、醫療、犯罪等元素，優質的國際演員加上好的製作團隊讓國際看見，期待未來有更多國際合作的機會，「劇情張力十足，這1秒讓你感動落淚，下1秒就立即進入巷弄追逐，全劇快節奏、強情節，令人目不轉睛」。
連炳發表示，看完預告湧上許多拍攝回憶，拍這部片是離家最久的1次經驗，最難忘的是最後階段劇組分2組拍攝，常常每天睡不到4個小時，大家全力以赴。（編輯：管中維）1130607
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