本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
演唱會
新聞專題
演唱會1/300
首頁 / 娛樂

張學友本週如期開唱 遭取消場次明年3月安可場前補齊

2024/6/11 19:25（6/11 19:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歌神張學友（中）5月31日晚間在台北小巨蛋舉辦「張學友60+巡迴演唱會」。（JDS提供）
歌神張學友（中）5月31日晚間在台北小巨蛋舉辦「張學友60+巡迴演唱會」。（JDS提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北11日電）「歌神」張學友上週因感染RSV病毒，取消3場小巨蛋演唱會，而本週的3場演出如期舉行，製作單位表示目前一切正常；取消的場次，製作單位宣布，張學友明年3月會把這3場補上。

張學友上週因感染呼吸道融合病毒（RSV）

呼吸道融合病毒小百科

呼吸道融合病毒（RSV）為常見感冒病毒之一，全年皆可能發生，春天與秋天為好發季節，可經由飛沫或直接、間接接觸病人鼻咽黏液而感染，易造成嬰幼兒高致病率，也容易在人口密集機構造成群聚疫情。

台灣每年約有1000名嬰幼兒因感染呼吸道融合病毒而住院，其中2歲以下最多。

感染症狀包括流鼻水、食慾差、咳嗽、打噴嚏及發燒等。

看更多
關閉
，取消6月7至9日3場小巨蛋演唱會，有不少歌迷擔心他的狀況能否負擔本週6月14至16日的3場演唱會，主辦單位表示，這週演出沒有接獲停辦的通知，目前一切正常。

張學友上週停辦3場演場會，主辦單位表示，購票者不退票可轉換成明年台北場同價位門票，6月7日場次退票則有額外補償。今天指出上週停辦的3場演場會，每場滿座約1萬1000張的門票售罄，而透過主辦單位超級圓頂的客服系統和電話，目前申請退票張數僅78張。

針對取消的場次，製作單位宣布，張學友「60+巡迴演唱會」確定明年3月在台北小巨蛋舉辦安可場，會把上週停辦的3場補完，再進行安可場。（編輯：李亨山）1130611

#張學友
延伸閱讀
張學友演唱會臨時停辦 不退票可換2025同價台北場張學友感染RSV病毒演唱會喊卡 醫：恐封嗓1個月張學友劈腿飆高音小巨蛋開唱 和歌迷相約唱到70+張惠妹演唱會連10場聲音沒了 淚崩問粉絲「要不要找一天從頭唱」
張學友
張學友演唱會退票、黃牛票 蔣萬安：持續追蹤張學友染RSV無法正常發聲向歌迷致歉 3場演唱會停辦有退票補償
演唱會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
陳奕迅中暑休克下巴撞地縫30針 重慶6場演出將延期
172.30.142.21
更多編輯台推薦新聞：