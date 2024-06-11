張學友本週如期開唱 遭取消場次明年3月安可場前補齊
2024/6/11 19:25（6/11 19:40 更新）
（中央社記者洪素津台北11日電）「歌神」張學友上週因感染RSV病毒，取消3場小巨蛋演唱會，而本週的3場演出如期舉行，製作單位表示目前一切正常；取消的場次，製作單位宣布，張學友明年3月會把這3場補上。
張學友上週因感染呼吸道融合病毒（RSV）
，取消6月7至9日3場小巨蛋演唱會，有不少歌迷擔心他的狀況能否負擔本週6月14至16日的3場演唱會，主辦單位表示，這週演出沒有接獲停辦的通知，目前一切正常。
呼吸道融合病毒小百科
呼吸道融合病毒（RSV）為常見感冒病毒之一，全年皆可能發生，春天與秋天為好發季節，可經由飛沫或直接、間接接觸病人鼻咽黏液而感染，易造成嬰幼兒高致病率，也容易在人口密集機構造成群聚疫情。
台灣每年約有1000名嬰幼兒因感染呼吸道融合病毒而住院，其中2歲以下最多。
感染症狀包括流鼻水、食慾差、咳嗽、打噴嚏及發燒等。
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張學友上週停辦3場演場會，主辦單位表示，購票者不退票可轉換成明年台北場同價位門票，6月7日場次退票則有額外補償。今天指出上週停辦的3場演場會，每場滿座約1萬1000張的門票售罄，而透過主辦單位超級圓頂的客服系統和電話，目前申請退票張數僅78張。
針對取消的場次，製作單位宣布，張學友「60+巡迴演唱會」確定明年3月在台北小巨蛋舉辦安可場，會把上週停辦的3場補完，再進行安可場。（編輯：李亨山）1130611
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