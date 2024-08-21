王陽明坦承「娘砲說」不妥 強調未來會更小心

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（中央社記者王心妤台北21日電）藝人王陽明日前出席活動拒比愛心並在社群稱是「娘砲動作」掀討論，王陽明今天承認發言不妥當且強調沒有想傷害任何人，「我不應該說娘砲，以後會更小心」，希望自己可以成長。

王陽明日前出席電影「角頭－大橋頭」宣傳活動，期間以擊掌回應粉絲想比愛心的動作，他事後在社群平台提及「不比娘砲動作」，引發網友議論。

王陽明今天受訪表示，能夠理解其他人的觀點，從跑宣傳活動開始後，「說不定是宣傳過頭了，針對『娘砲』這2個字，我覺得不妥當，那不是我的本意，也不是真正的用意，能理解很多人的不滿，但我沒有要去傷害任何人。」

王陽明表示，私下認識他的朋友都知道他的人品如何，「我不應該說娘砲，未來會更加小心，我希望自己可以成長，當更好的男人。」

電影監製張威縯則說：「我們一直在跑場，他只是太投入，很多人說我替他擋刀，我幹嘛替他擋？但我不得不替他抱屈，他只是想製造那個氛圍。」

張威縯也透露，王陽明在事件發生當晚就心情很沮喪，並強調沒有人會想要傷害群眾或粉絲。（編輯：張雅淨）1130821