亞蘭德倫生前要寵物狗陪葬 動保團體證實狗很安全

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（中央社巴黎20日綜合外電報導）法國傳奇男星亞蘭德倫近日逝世，由於他曾說希望死後自己的寵物狗能被安樂死並陪葬，引發動物權人士強烈抗議。法國動保團體今天引述家屬表示，這隻狗不會依亞蘭德倫所願處置。

法新社報導，亞蘭德倫（Alain Delon）18日去世，享壽88歲。他的寵物狗是一隻名為路波（Loubo）的比利時牧羊犬馬利諾犬（malinois）。

法國前銀幕偶像女星碧姬芭杜（Brigitte Bardot）創立的動物保護組織碧姬芭杜基金會（Brigitte Bardot Foundation）今天在社群媒體平台X發文表示：「不用擔心路波，亞倫德蘭的家屬已向我們證實『牠有個家，也有家人』，他們會照顧牠。路波確定不會被安樂死。」

亞倫德蘭2018年接受巴黎競賽雜誌（Paris Match）訪問時表示，他想要死後與路波一起埋葬。

當時他說：「牠（路波）是陪伴我到生命盡頭的狗，我像愛孩子一般愛這隻比利時牧羊犬。如果我會比他早死，我將要求獸醫讓我們一起走。獸醫會對牠注射（安樂死藥物），好讓牠在我懷裡死去。」（實習編譯：張威蓁/核稿：張正芊）1130821