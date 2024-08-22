林逸欣包裝月餅中秋送暖 憨兒鋼琴王子交流琴藝
2024/8/22 22:00（8/22 22:11 更新）
（中央社記者王心妤台北22日電）藝人林逸欣近日為中秋節送暖，除了捲起袖子一起包裝愛心月餅，也與「憨兒鋼琴王子」陳立交流琴藝，林逸欣稱讚陳立是天生的音樂家，彈琴時的光彩能鼓勵所有人。
林逸欣接受財團法人桃園市真善美社會福利基金會邀請擔任公益大使，日前前往基金會與喜憨兒們互動，陳立現場憑藉音感而不視譜演奏「卡農」，林逸欣感動到紅了眼眶，她也演奏電影「不能說的秘密」鬥琴的旋律。
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林逸欣今天透過經紀公司表示，看到陳立彈琴時散發的自信能鼓勵到身邊所有人，「他真的是天生的音樂家，相信音樂能為他帶來許多快樂」。她也許願未來能與陳立合作，或許能嘗試四手聯彈。
談起此次參與月餅包裝工作，林逸欣表示，之前也曾參與類似活動，感受到憨兒們認真又努力，任何細節都用心處理，當時她哼起歌，其他人也跟著唱，現場氣氛相當歡樂。（編輯：管中維）1130822
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