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韓團WHIB信義區辦免費見面會 大讚台式便當美味

2024/8/24 22:44（8/24 23:01 更新）
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韓國男團WHIB（圖）初次訪台，24日下午在台北市信義區百貨前舉辦免費見面會，吸引近300人駐足圍觀。（iMe TW提供）中央社記者王心妤傳真 113年8月24日
韓國男團WHIB（圖）初次訪台，24日下午在台北市信義區百貨前舉辦免費見面會，吸引近300人駐足圍觀。（iMe TW提供）中央社記者王心妤傳真 113年8月24日
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（中央社記者王心妤台北24日電）韓國男團WHIB去年11月出道，8名成員近日首度訪台，今天在信義區街邊舉辦免費見面會。他們透露，還沒時間走到台北101觀光，不過已抽空逛了超商，很喜歡台式便當、茶葉蛋。

WHIB由傑德、河勝、真範、劉建、李正、在和、仁弘、源晙組成，他們今天以制服造型在街邊見面會演唱「DIZZY」、「KICK IT」、「BANG!」等3首歌。

河勝表示，他一直很喜歡中文歌曲，今天也選唱陶喆的「愛，很簡單」，吸引近300人駐足圍觀。

WHIB會後受訪分享，今天送了2個昨晚花1小時親手製作的台北101模型給歌迷，但他們其實還沒有機會參觀台北101，不過趁著工作空擋造訪了台灣的超商。在和透露，此次買了台式便當跟御飯糰，相當喜歡台式口味。

河勝自認是大胃王，「大概沒人吃得贏我，我可以吃一個大的比薩、一整隻雞、4個超商麵包，也曾把傑德媽媽送的整盒巧克力夾心麵包吃完。」

對於之前有韓星發下豪語能吃掉100顆小籠包，河勝笑回：「這沒什麼大不了，我可以吃更多，吃到叫我不要吃為止。」

WHIB訪問尾聲表示，很期待之後再度來台灣，目前已在籌備新歌，回到韓國後會繼續努力，「只要大家呼喚我們，我們一定會飛奔過來的。」（編輯：龍柏安）1130824

#台式
#陶喆
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