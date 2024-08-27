瑪麗亞凱莉母親與姊姊同天過世 感謝所有人尊重隱私

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）美國流行音樂天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）今天表示，她的母親派翠西亞（Patricia）和姊姊艾利森（Alison）在同天離世。

美聯社報導，這位55歲的葛萊美獎得主在聲明中說：「我在上週末失去了母親，心也碎了。不幸的是家中連逢變故，我姊姊在同一天過世。」

聲明還說：「我很感恩能夠在我媽媽過世前一週陪伴她。感謝所有人的愛與支持，謝謝大家在這段難熬的日子尊重我的隱私。」

「時代聯合報」（Times Union）今天報導，與瑪麗亞凱莉關係疏遠的艾利森生前接受安寧療護，因器官功能併發症過世，享壽63歲。

時人雜誌（People Magazine）率先報導死訊和瑪麗亞凱莉的聲明。

派翠西亞是曾在紐約茱麗亞學院（Juilliard School）求學的聲樂家，瑪麗亞凱莉表示她的音樂啟蒙來自母親。派翠西亞以87歲之齡與世長辭。

瑪麗亞凱莉在2020年「花蝴蝶回憶錄：瑪麗亞．凱莉的真情告白」（The Meaning of Mariah Carey）中寫道：「我會在屋子裡唱一些小曲子讓我母親開心。而且她總是鼓勵我。」

瑪麗亞凱莉在紐約州長島（Long Island）索夫克郡（Suffolk County）長大，父母在她3歲時離異，瑪麗亞凱莉之後主要跟母親住。父親2002年因罹癌病逝，享壽72歲。

瑪麗亞凱莉在回憶錄中詳述與母親和姊姊之間的複雜關係，寫道母女時常發生衝突，讓她感到「非常痛苦和困惑」，並指控姊姊讓她從小處於不安全的環境。

英國廣播公司（BBC）提到，她也在書中表達了對母親深深的愛。她在致謝辭中說：「致我的母親，經歷了這一切，我確實相信她已經盡力了。我會盡我所能地愛您，永永遠遠。」

此外，她也談到與姊姊和哥哥的關係疏遠，「沒有任何接觸，對我的身心來說比較安全」。

艾利森曾在回憶錄上市後對妹妹提告求償120萬美元（約新台幣3850萬元），指稱此書帶來「巨大的情緒困擾」，還稱妹妹出書是因為「懷恨在心」。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1130827